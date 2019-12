Så meget brændte verden i 2019

Det trak utallige overskrifter i 2019, da tusindvis af skovbrande på samme tid hærgede i Amazonas-junglen.

Men Amazonas var ikke det eneste sted med usædvanlig mange brande i 2019. Det skriver ScienceAlert.com ifølge Videnskab.dk.

- I løbet af året har vi holdt nøje øje med intensiteten af brandene og den røg, de udsender over hele verden, og har til tider set ret usædvanlige brande. Selv på steder hvor vi ville forvente at se brande på bestemte tider af året, har aktiviteten været overraskende, siger seniorforsker Mark Parrington fra Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) i en nyhedsopdatering ifølge Videnskab.dk.

Når man medregner de mildere brande i Europa og nogle dele af Afrika, var 2019 globalt set dog et gennemsnitligt år for naturbrande.

Sammen med sine forskerkolleger har Mark Parrington ved hjælp af data fra satellitter lavet en oversigt over, hvilke steder i verden der udstrålede mest energi fra brande i 2019.

Oversigten afslører voldsomme brande i den amerikanske delstat Californien, og nær Sydney i Australien ligger luftforureningen i øjeblikket 12 gange over 'skadeligt' niveau på grund af naturbrande.

Oversigten viser også spor efter betydelige brande i Syrien, Indonesien og i provinsen Alberta i Canada.

- Selvom mængden af brande samlet set har været temmelig gennemsnitlig for 2019, sammenlignet med foregående år, har der været adskillige tilfælde af usædvanlig intens aktivitet i bestemte regioner, inklusiv steder med faste brandsæsoner, hvilket har haft ødelæggende effekt, fortæller Mark Parringtonton i en nyhedsopdatering fra CAMS.

Mellem starten af 2019 og slut november, har naturbrande sendt omkring 6.375.000 ton CO2 ud i atmosfæren, vurderer forskerne fra CAMS, der er en del af et europæisk vejrforsknings og -målingssamarbejde.

Og brandene i den canadiske provins Alberta sendte røg hele vejen over Atlanten til Europa.

Men i nogle områder faldt mængden af brande faktisk i 2019. I Europa og den sydlige del af det tropiske Afrika har der været mindre intense brande, sammenlignet med gennemsnittet for 00’erne.

Vi kan blandt andet takke de færre brande i disse områder for, at 2019 samlet set endte med at blive et gennemsnitligt år for naturbrande.

Selvom 2019 holdt gennemsnittet, skal vi dog ikke regne med at være lige så heldige i fremtiden.

Efterhånden, som planeten bliver varmere, kan vi forvente et stigende antal skovbrande på verdensplan, skriver ScienceAlert.com ifølge Videnskab.dk.

