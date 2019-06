Så stor er risikoen for at Jorden bliver ramt af en asteroide til september

9. september kommer en asteroide tæt forbi Jorden – og der er 0,01 procents risiko for, at den rammer

Det vil ske 1 ud af 7299 gange. Det er ifølge de nyeste udregninger risikoen for, at Jorden får besøg af asteroiden 2006 QV89 dette efterår.

Asteroiden forventes at drive forbi Jorden 9. september 2019, og den er højt på Det Europæiske Rumagenturs (ESA) liste over rumobjekter, der kan kollidere med Jorden.

Det skriver Videnskab.dk.

Lisen, der ligger frit tilgængeligt på nettet, blev senest blev opdateret i dag (11. juni 2019), og den har listet 2006 QV89 som nummer fire på en liste over 869 objekter, der kan ramme Jorden.

2006 QV89 er dog det objekt, der tidligst risikerer at kollidere med Jorden. Nummer et på listen er asteroiden 2010 RF12, der ifølge ESA har en risiko på 1 ud af 16 for at ramme Jorden - det bliver dog først i 2095.

Læs også på Videnskab.dk: Hvorfor stikker myg bestemte mennesker?

2006 QV89 måler 40 meter i diameter, hvilket svarer til længden på to bowlingbaner. Til sammenligning var asteroiden, der ramte Jorden for 66 millioner år siden og udryddede dinosaurerne, ti kilometer i diameter.

Ifølge ESA’s målinger af 2006 QV89-asteroiden er det klart mest sandsynlige scenarie, at asteroiden suser forbi Jorden i sikker afstand på omtrent 6,7 millioner kilometer. Månen er cirka 384.400 kilometer væk.

Men ifølge LiveScience er der altså stadig en risiko på en ud af 7299 eller omtrent 0,01 procent for, at asteroiden vil ramme Jorden.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Jeg besøgte en Flat Earth-konference: Her er, hvad jeg lærte

Er sæd en god rynkecreme?

Forsker lod bier stikker sig på penis og pung, for at se hvad der gjorde mest ondt