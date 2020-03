Sådan håndterer du rengøringen under corona-krisen

Det kan være en god idé at være ekstra omhyggelig med rengøringen i de dage her

For langt de fleste af os er ny coronavirus ikke farligt.

Men sygdommen spreder sig dagligt, og hvis alt for mange bliver smittede på én gang, kan det blive en alvorlig situation i sundhedsvæsnet - og gå hårdt ud over samfundets ældre, syge og andre i risikogruppen.

Så hvad kan du gøre for at beskytte dig selv - og samfundets sårbare grupper - mod at blive smittet?



To forskere giver deres råd til, hvordan du holder hjemmet rent, skriver Videnskab.dk, der i artiklen har flere praktiske råd.

Den nye coronavirus smitter primært ved direkte kontakt mellem mennesker og gennem nys eller host. Men virusset kan også smitte indirekte ved, at du rører ved overflader – for eksempel en bordplade, en mobiltelefon eller et dørhåndtag - som en smittet person har inficeret med viruspartikler.

Derfor kan en omgang knofedt og rengøringsmiddel være med til at dæmme op for spredning af virus, fortæller ledende overlæge i klinisk mikrobiologi, Jens Otto Jarløv.

- Det er ikke sådan, at du skal fare rundt og gøre rent i hjemmet hele tiden. Men rengøring er en god måde at mindske smittespredning ved mange sygdomme, siger Jens Otto Jarløv, som er næstformand i komiteen for infektionshygiejne i Region Hovedstaden.



Læs mere på Videnskab.dk: Corona: Er man immun, hvis man har været smittet, og vil vi opleve en pandemi à la Den Spanske Syge?



Så længe kan coronavirus overleve på overflader

Det er uvist, præcist hvor længe coronavirus kan overleve på overflader i dit hjem - det afhænger både af temperatur, luftfugtighed og andre faktorer.

I et amerikansk studie, som netop er trykt i det videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine, vurderes det, at den nye coronavirus kan overleve på pap i op mod 24 timer, mens den overlever på plast og rustfrit stål i op til tre døgn.

Studier af andre typer af coronavirus – SARS og MERS hører for eksempel også under familien af coronavirusser – viser lignende resultater.

Hvor ofte skal du gøre rent?

Hvis du har en syg person i hjemmet, anbefaler Sundhesstyrelsen 'daglig rengøring med almindelige rengøringsmidler af toilet/bad og køkken samt det/de rum, som den syge opholder sig i.'

- Såfremt der er fælles toilet og bad i husstanden, anbefales det, at den smittede gør rent efter sig selv, lyder det.

Hvis du derimod ikke har en smittet person i hjemmet, behøver du ikke aktivere gulvskrubben hver eneste dag, vurderer den ledende overlæge.

- Det afhænger meget af situationen. I et almindeligt hjem, hvor ingen er smittede, er det sikkert fint at gøre rent, som man plejer - måske en gang om ugen, siger Jens Otto Jarløv fra Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev og Gentofte Hospital.

Men genstande i huset, som flere rører ved dagligt - eksempelvis fjernbetjening, toiletskylleknappen, telefoner, dørhåndtag, iPads eller andet it-udstyr - kan med fordel gøres rent hver dag, tilføjer han.



Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bruger almindelige rengøringsmidler - det samme gør Jens Otto Jarløv og hygiejnesygeplejerske Dorthe Mogensen, som er på medhør i Jarløvs kontor.

- Man skal bruge rent vand, almindelige rengøringsmidler og rene klude, som skal kogevaskes, inden du bruger dem til næste rengøring, slutter Dorthe Mogensen, som er hygiejnesygeplejerske på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev og Gentofte Hospital.

