Sær teori: Derfor forsvandt hulebjørnen

For 24.000 år siden uddøde den europæiske hulebjørn (Ursus spelaeus) under den sidste istid.

Hvorfor uddøde hulebjørnen, mens brunbjørnen (Ursus arctos) stadig spankulerer rundt i de europæiske skove?

Ny forskning peger på, at svaret skal findes i bjørnens kranie. Det skriver mediet New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Ved at sammenligne kranier fra hulebjørne med andre bjørnearters kranier, har spanske forskere analyseret sig frem til bjørnenes forskellige tyggestile.

Det viser sig, at hulebjørnens store bihuler gjorde, at bjørnen kun var i stand til at tygge med sine bagerste tænder, forklarer Alejandro Pérez-Ramos, som er ph.d. ved University of Malaga i Spanien og førsteforfatter til studiet, til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Bihuler er hulrum i ansigtsskelettet, som har en åbning til næsen.

Da kulden kom, blev det sværere at finde planter, som var hulebjørnens primære kost.

Havde hulebjørnen omlagt sin vegetariske livsstil til en proteinfyldt kost, havde den måske overlevet. Men kødspisning kræver, at man kan bruge sine forreste tænder, og det tillod bjørnens store bihuler altså ikke, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Men hvorfor havde hulebjørnen så store bihuler?

Store bihuler har sandsynligvis været en fordel under lange perioder i vinterhi. Men spiser man ikke kød, er det svært at få sul nok på kroppen til at holde sig polstret gennem længere vinterperioder.

Den stakkels hulebjørn sultede derfor muligvis ihjel, imens den var i hi, fortæller Pérez-Ramos til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

