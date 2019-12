Særlige gener forbundet med flere psykiske lidelser

Otte af de mest almindelige psykiske lidelser har en fælles genetisk struktur. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Konklusionen hviler på resultaterne fra en ny undersøgelse, der er den største af sin slags og involverer forskere fra IPSYCH og Psychiatric Genomics Consortium.

Ifølge Aarhus Universitet kan resultaterne være med til at sikre bedre behandlinger, samtidig med der udvikles mere præcise diagnoser.

I alt fandt forskerne 109 genetiske varianter, der ser ud til at påvirke risikoen for mere end én psykisk lidelse.

- At vi har identificeret genvarianter, der har indflydelse på risikoen for mere end én psykiatrisk lidelse, er et vigtigt skridt mod at forbedre diagnosen og behandlingen af disse lidelser, forklarer Anders Børglum, der har ledet forskerholdet bag det danske bidrag, til Aarhus Universitet.

Han uddyber, at de nye resultater kan bidrage til, at man i fremtiden kan klassificere samt diagnosticere psykiske lidelser mere præcist.

Da nogle diagnoser havde en del genvarianter til fælles, var det således muligt for forskerne at opdele tre grupper af genetisk relaterede tilstande:

Lidelser karakteriseret ved tvangsmæssig adfærd som anoreksi, tvangslidelser og i mindre grad Tourettes syndrom.

Humør og psykotiske lidelser som bipolar lidelse, svær depression og skizofreni.

Udviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD og Tourettes syndrom.

Disse resultater kan være med til at sige noget om, i hvilket omfang lidelserne har en fælles biologi.

Derudover var det muligt for forskerne at identificere flere varianter af gener, der har en indflydelse på risikoen for en række psykiatriske lidelser, skriver Aarhus Universitet.

- I det omfang disse gener kan have brede effekter, kan de være potentielle mål for udvikling af nye behandlinger, der kan være til gavn for flere lidelser, forklarer Anders Børglum i pressemeddelelsen fra Aarhus Universitet ifølge Videnskab.dk.

I alt består forskernes datasæt af genetisk data fra 494.162 raske kontrolpersoner og 232.964 personer diagnosticeret med mindst én af ​​otte psykiatriske lidelser.

