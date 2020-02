Scoretrick? Sæler klapper under vandet

Hanlige gråsæler klapper spontant under vandet, viser forskere. Måske skal et højlydt klap fortælle, at der er tale om en stor og stærk han.

Gråsæler (Halichoerus grypus) klapper højlydt under vandet, konkluderer et internationalt forskerhold. Det skriver Videnskab.dk, hvor du også kan se en optagelse af de klappende sæler.

Hidtil har man kun kendt til mundtlig sæl-kommunikation såsom kald og fløjt

'At man ser sæler klappe er måske ikke så banebrydende igen. De er jo berømte for at klappe i zoo og akvarier,' siger hovedforfatteren, professor David Hocking fra det australske Monash University, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

'Men hvor dyrene i zoo ofte er trænet til at klappe for at underholde os mennesker, så gør sælerne det i det fri helt for deres egen skyld.'

Læs mere på Videnskab.dk: Har du et ansigt, som kvinderne kan lide?

Optagelserne af den klappende sæl tog en anden professor bag studiet, gæsteforsker ved Monash University Ben Burville, hele 17 år at få i kassen.

Sælen fremkalder en lyd, der kunne minde om et pistolskud.

'Klappet var utroligt højt, og først havde jeg virkelig svært ved at tro på dét, jeg havde set,' fortæller Ben Burville i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Vilde billeder: Kæmpe edderkop slæber rundt på pungrotte

Men hvorfor klapper sælen?

Forskerne mener, at han-sælen med sit voldsomme vandklap får kommunikeret sin styrke til sælerne omkring den. På samme måde, som når en gorilla slår sig på brystet.

Hunsælerne ved nu, at der er tale om en stærk han med gode gener, mens de potentielle konkurrenter måske overvejer en ekstra gang, om det er umagen værd at gå efter de hunner, som den klappende sæl har udset sig.

Andre artikler på Videnskab.dk

Coronavirus: Opdateret status om smitte, udbredelse, symptomer, behandling og forskning

Onanerer dyr?

Hvad er det for et mærkeligt havvæsen, der er skyllet op på dansk strand?