Se billederne: Fotografer dyster om at tage det flotteste foto af universet

1 af 3 Det tog tre dage for australske Suavi Lipinski at sammensætte dette fascinerende billede, der er navngivet 'Fiery Lobster Nebula' - opkaldt efter den 400 lysår lange stjernetåge, som billedet portræterer. (Foto: Suavi Lipinski)

2 af 3 Amerikanske Connor Mathernes billede, 'The Horsehead and Flame Nebula', viser blandt andet den såkaldte Hestehoved-stjernetåge i Orion-konstellationen, der har fascineret astronomer verden over grundet dens hestelignende udtryk. (Foto: Connor Mathernes)