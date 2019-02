Se billedet: Forskere har fundet den sødeste 'valentins-dino' med hjerteformet hale

Mød Mnyamawamtuka moyowamkia. Det er en god kandidat til at være den mest romantiske dinosaur, vi kender.

Forskere har nemlig fundet et fossil fra den, der viser, at dens hale var formet som et hjerte. Det skriver CNN ifølge Videnskab.dk.

Mnyamawamtuka moyowamkia blev fundet i Tanzania, og navnet er swahili og betyder noget i retning af 'dyret fra Mtuka med en hjerteformet hale'. Mtuka er et flodleje i Tanzania.

Fossilet er hidtil det eneste, der er fundet, som tilhører denne art.

Mnyamawamtuka moyowamkia tilhører den store, langhalsede titanosaur-art, og den levede for omkring 100 millioner år siden under kridttiden, i det vi i dag kender som Tanzania.

Fossilet er et af de mest komplette fra titanosaur-arten, der er fundet i Afrika, og det indeholder tænder, ribben, ryghvirvler, knogler fra lemmer og altså den mærkelige, hjerteformede knogle i halen.

Selvom titanosaur-arten var en af dem, der klarede sig bedst inden dinosaurernes masseuddøen, har der ikke været mange fossiler fra arten, og det har derfor været svært at få viden om deres tidlige evolutionære historie.

'Den nye dinosaur giver os vigtig viden om den afrikanske fauna, i en tid hvor der skete betydelige evolutionære ændringer', fortæller Judy Skog, programdirektør ved the National Science Foundation's Division of Earth Sciences, ifølge CNN.

