Det er lykkedes forskere at dyrke en miniaturehjerne i en petriskål.

Den lille klat hjernemasse udsendte små tråde, som minder om slyngplanter, og skabte dermed forbindelse til en påsat rygrad og muskler fra en mus.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk

Man har hidtil ikke kunnet få mini-hjernen til at 'række ud' efter en påsat rygrad eller muskler. At det nu kan lade sig gøre betyder ifølge forskerne bag studiet, at man har taget et stort spring i forsøget på at forstå for eksempel nervesygdommen ALS.

Det nye forsøg kommer i kølvandet på, at mange forskere verden over er blevet bedre til at forske i den menneskelige hjerne.

Grunden, til at dette studie adskiller sig fra mængden, er, at forskerne skar mini-hjernen ud i skiver på en halv millimeters tykkelse.

Derefter sørgede man for at give hver skive rigeligt med energi og ilt, og det gjorde altså, at hver skive af hjerne blev ved med at udvikle sig i stedet for blot at dø, som man hidtil har oplevet.

Ph.d. Madeline Lancaster, som er leder af forskningen på Medical Research Councils Laboratory of Molecular Biology i Cambridge, England, siger til The Guardian:

- Vi forsøger selvfølgelig ikke at skabe noget bare for sjov. Vi vil bruge denne viden til at kortlægge sygdomme og forstå, hvordan disse forbindelser fungerer.

Ambitionen er at bruge metoder som denne til at studere, hvordan den menneskelige hjerne og nervesystemet udvikler sig, og hvad der sker, når ting går galt i forbindelse med sygdomme som ALS, epilepsi og skizofreni.

Studiet er udgivet i det videnskabelig tidsskrift Nature Neuroscience.

