Se de utrolige NASA-billeder af Saturns måne

Man kan ikke se den med det blotte øje, men vild teknologi gør det muligt at få et kig ind alligevel

Rumsonden Cassini led en planlagt død i september sidste år, da den fløj direkte ind i Saturn og brændte op.



Men inden da nåede den at skyde billeder af Saturns måne Titan, og dem har billedteknikere nu kigget igennem og sammensat til helt fantastiske billeder.

Det skriver NASAs Jet Propulsion Laboratory i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Billederne er lavet ved at sammensætte billeder taget over 13 år ved hjælp af et såkaldt 'Visual and Infrared Mapping Spectrometer' (VIMS), og efterfølgende er de bedste blevet udvalgt og sat sammen.

Ifølge NASA er billederne nogle af de bedste, der nogensinde er sammensat af Titans is-dækkede overflade.



En af grundene er, at det er meget svært at fotografere Titan, da den er indhyllet i tåge.

Små partikler i dens atmosfære får nemlig lyset til at sprede sig, når det rammer dem, men VIMS' infrarøde egenskaber gør det muligt at tage billeder på andre bølgelængder.

Cassini-sonden var et samarbejde mellem NASA, ESA og det italienske rumagentur, og missionen varede i alt tæt på 20 år.

