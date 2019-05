Se det vilde billede: Russisk raket ramt af lynet under opsendelse

'Torden er ikke en hindring for jer.'

Sådan skrev chefen for Den Føderale Russiske Rumfartsorganisation, Roscosmos, Dmitry Rogozin på Twitter til teamet bag en russisk raket, der under sin opsendelse bliver ramt af lynet.

Mandag 27. maj i år opsendte Rusland deres Roscosmos Soyuz 2-1b-raket for at sende en satellit i kredsløb.

Det skriver Videnskab.dk.

Bare et par sekunder efter opsendelsen blev raketten ramt af et lyn.

Det voldsomme sammenstød bremsede dog ikke den opadstigende raket, der fortsatte sin tre en halv time rejse mod sit mål om at sende satellitten i kredsløb om Jorden.

Læs også på Videnskab.dk: Hvor store kan danske edderkopper blive?

Satellitten havde heller ikke taget skade af lynet.

- Systemerne på Glonass-M-rumfartøjet (navnet på satelliten, red.) fungerer helt normalt, lød en officiel russisk melding efterfølgende.

Lynnedslag er forholdsvist sjældne under raketopsendelser, da man typisk planlægger dem, til når himlen er klar.

Læs også på Videnskab.dk: Fotokonkurrence viser videnskabens klamme og syrede sider

Noget lignende er dog sket før i historien.

For eksempel skete det under opsendelsen af Saturn V-raketten i forbindelse med Apollo 12-missionen 14. november 1969.

Dengang var det skyet og ikke stormende, men under opsendelsen blev raketten alligevel ramt af lynet hele to gange, hvilket beskadigede rakettens styringssystem. De to astronauter fik dog løst situationen og fortsatte deres rejse mod Månen.

I USA har man efterfølgende strammet reglerne for, hvornår raketopsendelser kan udføres.

Ifølge det russiske nyhedsmedie TASS har man i Rusland designet sine raketter, så de kan modstå lyn og derfor kan sendes op i al slags vejr.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvad er mareridt, og hvorfor får vi dem?

Myten om Bermuda-trekanten - hvad er egentlig fakta?

Hvorfor uddøde den hvide hundelort?