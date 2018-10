Se drone flyve ind i fly-vinge

Det er måske svært at forestille sig, hvordan en drone, der vejer knap et kilo, skal kunne sætte et stort transportfly ud af spil.

Men tilsyneladende kan selv en lille drone udrette stor skade i trafikken.

I en test, der for nylig skulle efterligne et sammenstød mellem en almindelig hobby-drone og et propelfly, lavede dronen et stort hul i flyets ene vinge, idet de kolliderede.

Det skriver University of Dayton (Ohio, USA) i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Her kan du også se videoen af forsøget.

Universitetets fysikere brugte en såkaldt DJI Phantom 2 Quadcopter drone, der vejer 0,95 kilo, og vingen fra et Mooney M20-fly.

Dem lod de kollidere i en fart, der repræsenterer de relative hastigheder, som en intakt hobby-drone og et kommercielt transportfly ude i virkelighedens højere luftlag ville mødes med - og resultatet var bekymrende.

Læs mere på Videnskab.dk: Her er USA's nye megadrone

- Selvom dronen gik i stykker, hang dens masse og energi sammen længe nok til at gøre stor skade på vingen, siger Kevin Poormon, der er leder af Impact Physics ved University of Dayton, ifølge pressemeddelelsen.

Sikkerheden ved hobby-droner har været omdiskuteret, og en række forskere - inklusiv Kevin Poorman - slår på tromme for at få droneflyvning reguleret ved lov.

Læs mere på Videnskab.dk: Dansk usynlighedstæppe skal skjule fly i luften

Og med god grund, kunne forsøget her tyde på.

Ifølge Kevin Poormon rapporteres der stadigt flere tilfælde, hvor en drone har været tæt på at støde sammen med luftfartøjer, og sidste år kolliderede en amerikansk militærhelikopter med en hobby-drone, hvis ejer styrede dronen så langt væk fra sig selv, at han ikke kunne se den.

Selvom helikopteren kom hjem uden skrammer, mener Kevin Poorman, det kun er et spørgsmål om tid, før det går galt.

Flere artikler på Videnskab.dk

Her er verdens ældste dyr

Så mange kalorier forbrænder du ved sex

Hvorfor er man træt om dagen, men lysvågen om aftenen?