Se videoen: Mystisk ildkugle fløj over himlen

En heldig fotograf fik fredag aften fanget en video af en ildkugle, der i høj fart fløj over den østlige sjællandske aftenhimmel.

Ifølge Ph.D. og meteorit-ekspert Henning Haack, er der efter alt at dømme tale om en meteorit, som efter en lang rejse gennem verdensrummet brød i brand efter mødet med jordens atmosfære.

Tyve meter per sekund

- Der er formentlig tale om et klippestykke, som kommer ind i atmosfæren med tyve kilometer per sekund, og når den så rammer ned i den øvre atmosfære, så brækker den i stykker.

- Hvis den når at bremse ned, inden den brænder helt op, så kan der dumpe nogen stumper ned, som vi kan være heldige at finde.

- Man kalder det en meteor, når den er oppe på himlen. Hvis der er noget, der overlever og ikke brænder op i atmosfæren, som lander og bliver fundet, så kalder man det for en meteorit, siger Henning Haack.

Og netop det scenarie er, hvad Henning Haack og mange andre meteroit-interesserede håber på.

Smelteskorpe

- Typisk vil det være en sten som er lysegrå, og så har den en sort smelteskorpe fra afsmeltningen i atmosfæren. Det ligner nærmest, at den har fået en gang sort tectyl. Cirka en tiendedel millimeter tykt lag på overfladen.

- Hvis det for eksempel er en jern-meteorit, så vil den være virkelig tung og meget magnetisk. Hvis det er et stykke fra Mars, så vil den ikke være magnetisk. Så hvordan den ser ud, er helt afhængigt af, hvor den kommer fra.

- Men den flyver vandret, og det er en god ting. For så har den længere tid til at bremse ned. Umiddelbart vil jeg tro, at den er faldet ned et sted over Tyskland, siger Henning Haack.

Liv på Mars?

Hvis det lykkes at finde meteoritterne, når de er landet på jorden, er der mange ting, vi kan lære ved at studere dem. Alt afhængig af, hvor de stammer fra, kan de fortælle forskellige historier.

- Hvis den nu er fra Mars, ville det ypperste være, hvis den indeholdt tegn på, at der er, eller har været, liv på planeten.

- Hvis det er en meteorit der stammer fra solsystemets oprindelse, som kan fortælle os noget om, hvordan det hele blev til, siger Henning Haack.

Men foruden de videnskabelige opdagelser, så bidrager de afbrændte sten fra rummet også til at minde os om, hvor stort og uoverskueligt verdensrummet egentlig er.

- Nu har jeg arbejdet med meteoritter i mange år, men en gang i mellem stopper jeg op, når jeg står med sådan en sten i hånden og tænker, ’holy shit, den er ældre end planeten jorden. Det er en ret utrolig følelse.

- Min største drøm er, hvis det en dag lykkes at finde en meteorit, der har rejst hele vejen fra et andet solsystem. Det har vi ikke fundet endnu, men det ville være helt fantastisk, siger Henning Haack.