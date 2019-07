Se videoen: Vild handske lader dig røre ved ting i VR

Er det virkelighed eller reality? En ny handske gør det muligt for brugeren at føle objekter i kunstigt miljø

Virtual reality er helt vildt virkelighedstro.

Lige indtil du prøver at række ud og røre ved noget.

Men det problem har forskere nu forsøgt at løse. De har nemlig udviklet en ny slags handske, der lader brugeren føle objekter i det kunstige virtuelle miljø.

Det skriver Videnskab.dk

De fleste VR-handsker, der er på markedet i dag, lader kun brugere mærke et objekts tekstur ved brug af vibrationer. Samtidig kræver de ofte tunge motorer og er klodsede i brug.

Læs mere på videnskab.dk: Se spektakulært billede af Danmark - taget fra rummet

I forbindelse med et nyt studie har forskerne fra Korea forsøgt at skabe en let, ikke-begrænsende handske med en åben håndflade, der føles naturlig at bære - samtidig med at den kan skabe en realistisk oplevelse for brugeren, når man rører ved et objekt i VR-verdenen ifølge Science Magazine.

Handsken er udstyret med et stykke blødt silikone med sensorer, der registrerer håndbevægelser. Herudover har den såkaldte 'aktuatorer' - som er små silikoneknopper med elektroder, der kan skabe en elektrisk kraft. De skaber en fysisk fornemmelse i brugerens fingerspidser.

En forsker testede handsken i et virtuelt skakspil, og da den virtuelle hånd rørte ved en brik, bad softwaren handsken om at producere elektricitet. Det medførte, at handskens midterste del af fingerspidserne blev fyldt med luft, som gav en følelse af objektets form, skriver forskerne i studiet.

Hele enheden - inklusive batteriet og kredsløbet, der sidder fast på brugerens håndled - vejer en sjettedel af et kilo, altså, cirka det samme som et æble.

Forskerne foreslår nu, at handsken - som stadig kun er en prototype - kan bruges til forskellig VR-software, så brugerne nemt kan hente objekter i spil, eller blot få en realistisk fornemmelse, når de trykker på en knap eller trækker i et håndtag i den virtuelle verden.

Studiet er udgivet i Scentific Reports

Andre artikler på Videnskab.dk:

Endelig fastslået: Så lang er en gennemsnitlig penis

Top 5: Se de vildeste dyre-penisser

Svin, sommerfugle og pumaer: se de spektakulære fund fra 'Abegudens forsvundne by'