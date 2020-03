Selv medregnet produktionen udleder elbiler mindre CO2

Udleder elbiler også mindre CO2 end benzin- og diselbiler, hvis produktionen af bilen medregnes?

Ja, konkluderer forskere i et nyt studie. Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Videnskab.dk har tidligere behandlet emnet i artiklen 'Er elbiler bedre for klimaet end benzin- og dieselbiler?'. Her stiller en læser spørgsmålstegn ved, om ikke den totale CO2- udledning for en elbil overgår den mængde CO2, man sparer, når man kører i bilen.

Til det spørgsmål svarede den danske forsker Niels Buus Kristensen, som er forskningsleder ved Transportøkonomisk Institut i Oslo:

- Tages der udgangspunkt i gennemsnitlig dansk strømproduktion, der allerede er baseret på en stor andel vedvarende energi, og som frem mod 2030 vil blive endnu grønnere, da udleder en elbil købt i dag betydeligt mindre end en effektiv dieselbil.

Nu bakker spritnye tal ifølge ScienceAlert altså den danske forsker op.

På baggrund af data fra 59 forskellige regioner i verden, som udgør 95 procent af verdens transport- og varmeefterspørgsel, har forskere fra blandt andet det hollanske Radboud University regnet sig frem til, at elektriske biler - i det samlede regneskab - udleder mindre CO2 i langt de fleste af de undersøgte områder.

Hos vores nordiske naboer Sverige og Finland for eksempel kommer en stor del af landenes elektricitet fra vedvarende- og atomenergi.

I løbet af en elbils levetid vil den i disse lande udlede 70 procent mindre carbon end en tilsvarende størrelse benzinbil – det er altså, når alle forhold tages i betragtning.

Kun i få lande som Polen gælder dette ikke, fordi størstedelen af landets elektricitet stadig produceres af kul.

- Vi har på det seneste oplevet mange diskussioner om dette, hvor meget misinformation cirkulerer. Nu har vi et solidt studie, som kan fordrive myterne, understreger Florian Knobloch, som er ph.d. i miljøvidenskab ved Radboud University i Holland og førsteforfatter til studiet, ifølge ScienceAlert.

