Sendes af sted til foråret: 3686 danskere foreviges på Mars

Flere millioner mennesker verden over har valgt at sende deres navne til den røde planet

Trump vil sende mennesker til Månen igen, men inden da venter en særdeles spændende mission til Mars.

Til maj sender NASA InSight-rumskibet til den røde planet, og 3686 danskere har sat et specielt aftryk på missionen.

Det har de gjort ved at tilmelde sig et verdensomspændende projekt, som ender ud i, at NASA sender mikrochips fyldt med millioner af navne på almindelige borgere med ud i rummet.

Personerne er ikke særligt udvalgte, og i princippet har alle kunnet tilmelde sig, hvilket i alt 2.429.807 personer verden over har gjort.

Bliver på Mars for evigt

Det var egentlig slet ikke meningen, at så mange mennesker skulle have deres navne med om bord InSight. Ideen opstod, efter man i 2014 havde kørt et lignende projekt med Orion, som er det rumskib, man tester i håbet om, at det kan fragte mennesker til Mars i fremtiden.

Dengang røg navnene dog ikke ud på en anden planet, men det gør de altså nu.

De første 800.000 navne, der blev indsamlet fra frivillige og interesserede borgere verden over, kom NASA i hænde allerede i 2015. Derefter producerede man en mikrochip, hvor alle navnene var skrevet ind med en laser på størrelse med en tusindedel af et menneskehår.

Indsamlingen af navne var så stor en succes, at NASA åbnede vinduet for tilmelding igen i efteråret i år, og nu er det samlede antal navne, som for evigt vil være placeret på Mars altså oppe på imponerende 2.429.807.

Skal undersøges med varme

Hovedformålet med den nye Mars-mission er naturligvis ikke at placere to mikrochips med navne på planeten.

Derimod er målet, at opsendelsen af InSight kan give indsigt i Mars' indre. Håbet er, at den nye viden om stenplaneten kan give ideer om, hvordan andre stenplaneter er dannet i tidernes morgen.

Samtidig vil boringen i Mars forhåbentligt give et blik af temperaturer i planeten og dens seismologi.

- Vores videnskabelige robotter - som for eksempel InSight - baner vejen mod en ambitiøs rejse, hvor mennesker på et tidspunkt kommer til den røde planet, siger Geoff Yoder, der er en af lederne på projektet hos NASA.

InSight bliver sendt af sted fra Californien i maj 2018 og vil efter planen lande på Mars i november samme år. Det følger vi naturligvis på Ekstra Bladet til den tid.