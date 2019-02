Sensationelt billede: Sjælden panter går i foto-fælde

For første gang i næsten 100 år har en fotograf taget billeder af sort panter i afrikansk jungle

Med et køligt blik stirrer det kulsorte rovdyr ind i kameraets telelinse. Den ænser ikke den automatiske foto-fælde.

'Klik, klik'.

Længere er historien om wild life-fotografen Will Burrard-Lucas og hans nye, sensationelle billed-serie af en kulsort panter på natlig naturvandring i reservatet Laikipia i Kenya dybest set ikke.

BBC bringer billederne, og konstaterer med hele nyheds-gigantens troværdighed som underlag, at det er første gang i næsten 100 år, en fotograf har haft held til at fotografere end vild, sort panter af etnisk leopard-oprindelse i en afrikansk jungle.

Lyse øjne i tropenatten

Will Burrard-Lucas fortæller, at han i længere tid havde gennemtrawlet områdets underskov med en lokal guide.

Lidt i flæng opstillede han et vildt-kamera i et område, hvor rovdyr har deres jævnlige gang.

- Jeg er vandt til at opstille kamera-fælder uden egentlig at få noget ud af det. Det er en temmelig spekulativ øvelse. Man aner jo ikke, om de dyr, man gerne vil have fat i, går den vej, siger den 36-årige fotograf til BBC.

Fire nætter senere gav det imidlertid fuldt udbytte.

- I første omgang trængte det ikke ind, hvad jeg havde opnået. Faktisk var det eneste, jeg i første omgang kunne se, de der øjne, der stirrer ud af billederne, siger fotografen.

En to år gammel han

Panteren på billederne er en han, og eksperter vurderer, at den er to år gammel vurderet på dyrets størrelse.

Nicholas Pilfold, PhD og ledende forsker i et program til bevarelse af leoparder i Laikipia County bekræfter overfor BBC, at der ikke så vidt han ved, er taget andre billeder af sorte pantere på det afrikanske kontinent siden lige efter Første Verdenskrig.

Will Burrard-Lucas har indtil videre efterladt sine vildt-kameraer i junglen i håb om at få flere billeder af panteren.

- Det er en kamp mod tiden at få flere billeder. Normalt vil en panter i den størrelse blive presset ud af sit territorium af en større og stærkere han, siger fotografen.

Her er et link til den britiske natur-fotografs hjemmeside: Burrard-Lucas Wild Life Photography.

Sorte pantere er ikke en race

Fotograf Will Burrard-Lucas oplyser til BBC, at sorte pantere ikke er en særskilt race. Dyrene er kulsorte ligesom almindelige huskatte med den pelsfarve.

- Det er lidt ligesom albinoer - bare med modsat virkning, siger han.

I Sydamerika viser fænomenet sig hos sorte jaguarer, mens det især kommer til udtryk hos leoparder i asiatiske og afrikanske lande.

Det er hans vurdering, at der i Østafrika eksisterer en lille håndfuld sorte pantere.