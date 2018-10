Sex med din ekskæreste kan gøre dig gladere

Måske falder himlen ikke ned, hvis du giver efter for fristelsen

Normalt siger man, at man aldrig skal gå tilbage til en fuser.

Men når det handler om parforhold, peger et nyt studie på, at lidt hygge med ekskæresten faktisk kan have nogle positive effekter. Det skriver ScienceDaily ifølge Videnskab.dk.

'Vores studie peger på, at den sociale ængstelse omkring det at have sex med sin ekskæreste, måske ikke er berettiget,' fortæller hovedforfatter Stephanie Spielmann, som er lektor i socialpsykologi ved Wayne State University i Canada.

Stephanie Spielmann har gennemført to undersøgelser, der går i rette med den regelbundne filosofi om, at sex med eks’en er noget skidt.

I begge undersøgelser blev en række mennesker, som netop var kommet ud af et parforhold, bedt om at besvare en række spørgeskemaer.

Spørgsmålene lød blandt andet, om de havde haft sex med deres ekskæreste, og i hvilken grad de stadig havde følelser for eks’en. I alt deltog 485 forsøgspersoner i de to undersøgelser.

Konklusionen blev, at sex med ekskæresten ikke stod i vejen for at komme videre efter et forlist parforhold - tværtimod var de personer, der hoppede i kanen med eks’en, generelt gladere og mere positive i deres hverdag.

Ifølge Stephanie Spielmann er der tale om et forholdsvist underbelyst, men vigtigt felt, da parforholdsbrud kan have stor betydning for folks mentale helbred.

I dag har videnskaben ikke et klart svar på, hvordan man kommer godt ud af et parforhold, tilføjer hun til ScienceDaily ifølge Videnskab.dk.

