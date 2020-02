Sex på kryds og tværs styrede menneskets evolution

I dag er vi dem eneste menneskeart på Jorden, men engang var planeten befolket af flere forskellige menneskearter. Og de var nogle kåde nogle af slagsen, skriver mediet Phys.org ifølge Videnskab.dk.

Vi ved allerede, at vores art Homo sapiens parrede sig med neandertalere og denisovaer, men nu peger forskning på, at de to arters fælles stamfader, som vi kan kalde ’neandersovaen’, har hygget sig med sin egen forfader.

Den nye forskning tyder på, at urmennesker parrede sig meget mere på tværs af arter end hidtil antaget. Det er samtidig den tidligst kendte krydsparring mellem menneskearter.

- Vi har aldrig kendt til denne krydsparring […]. Vi kaster lys over et interval i den menneskelige evolution, der tidligere var fuldstændig mørkt, siger studiets førsteforfatter, Alan Rogers, professor i biologi ved Anthropology Department på Utah Universitet, til Phys.org ifølge Videnskab.dk.

Forskerne ledte efter genetiske mønstre, såsom mutationer og delte gener, i fortidsmenneskers genomer (arvemasse) og udviklede en model baseret på den statistiske sandsynlighed for, hvordan arterne har parret sig med hinanden.

Modellen viste fire episoder af kendte krydsparringer samt den nye opdagelse, som tilsyneladende fandt sted for omkring 700.000 år siden.

En anden lille krølle er, at de ’superarkaiske hominider’ og ’neandersovaer’ er fjernere beslægtede end nogle andre menneskerarter, man har kendt til, som samtidig skulle have haft sex med hinanden.

Moderne mennesker og neandertalere havde været adskilte som arter i omkring 750.000 år, da de parrede sig, imens ’superarkaerne’ og ’neandersovaerne’ til sammenligning havde været adskilt i over en million år.

