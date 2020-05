Sjældent syn fanget på kamera

I Nordsjælland er en fiskeørneunge netop kommet til verden, og hos Naturstyrelsen i Nordsjælland har man med et velplaceret kamera fået det hele med.

- Det er da en fantastisk oplevelse, og vi er rigtigt glade for det. Det er utroligt spændende at følge. Det er jo en meget sjælden fugl i Danmark, siger Ole Andersen, der er skovfoged hos Naturstyrelsen Nordsjælland

Fiskeørnen er sjælden i Danmark

Ifølge ham er fiskeørneparret i Gribskov det måske eneste par på Sjælland, og i hele landet findes der nok kun i omegnen af seks par.

Fiskeørnereden er placeret på toppen af en 30 meter høj rødgran i Vandmosen i Gribskov, hvor fiskeørneparret også slog sig ned sidste år.

Også her var der tre æg i redden, som alle klækkede - men i år har Naturstyrelsen måtte vente længere på den første unge - og forløbet har ikke været uden spænding.

- Det store drama har været natuglen, der har angrebet fiskeørnen adskillige gange om natten, mens den har ligget og ruget, siger Ole Andersen og fortsætter:

- Der har været en natugle med en rede lige tæt på med store unger, der skriger på mad, så er den jo panisk for at skulle ud at finde noget at leve af, lyder det fra skovfogeden.

Fiskeørneparret er efterhånden et kendt par i Gribskov, da parret er vendt tilbage til reden siden 2011.

Send billeder

Den nyudlækkede unge kan følges helt tæt på via live-signalet på Naturstyrelsens hjemmeside. Interesserede er dog også velkomne til at cykle forbi med en kikkert og betragte reden på et par hundrede meters afstand.

Hvis man er til det, kan man også medbringe et kamera, hvor man med et godt billede efterfølgende kan være meget behjælpelig over for Naturstyrelsen.

- Det kunne være rigtigt spændende at få en større viden om, hvor fiskeørnen fisker henne. Vi ved, den fisker meget i Esrum Sø og i Arresø. Sidste år kom den også ind med saltvandsfisk i form af skrubber og hornfisk.

- Men hvis man har et billede af fiskeørnen med en fisk i kløerne på vej ind til Gribskov, så må man meget gerne sende det til os. Så skal vi prøve at se, om det er den fisk, der kommer ind til reden, så vi kan få klarlagt, hvor fiskeørnen fisker henne, siger Ole Andersen.

Følg udviklingen i fiskeørnereden på Naturstyrelsens hjemmeside via linket her.