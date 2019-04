Skær ned på fastfood, og bliv et gladere menneske

Sund mad beskytter mod både demens og depression. Se her, hvad du skal – og ikke skal – spise.

Depression er længe blevet behandlet med medicin og psykologhjælp, men nu begynder vi også at forstå, at motion og mad har en finger med i spillet.

Det skriver en forsker i en artikel fra mediet The Conversation, som er bragt på Videnskab.dk.

Forskning viser nemlig, at for meget usund mad øger risikoen for at udvikle depression, forklarer forskeren, Megan Lee, der er akademisk vejleder og lektor på Southern Cross University i Australien.

Ifølge hende er det helt specifikt disse madvarer, vi ikke skal spise overdrevne mængder af:

Forarbejdet mad, forarbejdet kød og take away

Stegt mad

Smør

Salt

Kartofler

Raffinerede kornprodukter: Blandt andet hvidt brød, pasta, kager og wienerbrød

Sukkerholdige drikkevarer og snacks

»Den gennemsnitlige australier spiser 19 portioner junkfood om ugen og langt mindre fiberrig, frisklavet mad og fuldkornsprodukter end anbefalet,« skriver Megan Lee i artiklen.

Læs også på Videnskab.dk: Se det, før du tror det: Fisk æder fugl i luften

Hun understreger dog, at det kun er overdrevne mængder af for eksempel kartoffelprodukter, der er skadeligt for helbredet.

For at holde sit mentale helbred sundt, skal man ifølge Megan Lee spise fem fødevaretyper:

Komplekse kulhydrater (som er i frugt, grøntsager og fuldkorn)

Antioxidanter (findes i frugt og grøntsager)

Omega 3 (især i fed fisk)

B-vitamin (som er i grøntsager)

Pro- og præbiotika (er eksempelvis i fødevarer som yoghurt, ost og kefir)

I artiklen fortæller hun om et nyt forsøg, hvor 56 forsøgspersoner med depression blev inddelt i to grupper.

Læs også på Videnskab.dk: Se 'verdens grimmeste insekter'

Den ene gruppe fik i 12 uger kostrådgivning og spiste sundere mad. Den anden gruppe ændrede ikke deres kost. Alle deltagerne fortsatte med terapi og medicin.

Efter de 12 uger var deltagerne i den første gruppe markant mindre deprimerede sammenlignet med den anden gruppe.

I gruppe 1 passede kriterierne for depression ikke længere på 32 procent af deltagerne, mens tallet var 8 procent i gruppe 2, der ikke havde ændret på kosten.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvad gør mest ondt: en fødsel eller et hårdt spark i skridtet?

Tag testen: Har du en effektiv hjerne?

Her topper du i livet – se din bedste alder for alt