Skak-studie antyder: Her topper hjernen

Forskningen har længe peget på, at vores kognitive evner og mentale færdigheder begynder at forringes, når vi er midaldrende.

Nu har et nyt studie fastlagt 35 år, som alderen, hvor vores hjerner kognitivt set er i topform. Det skriver Medical Xpress ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en graf over, hvordan skakspillerne klarer sig igennem livet.

De tre forskere bag studiet kom frem til tallet ved at følge 20 stormestre i skak over en periode på næsten 125 år, fra 1890 til 2014.

Ved at analysere omtrent 24.000 professionelle skakspil gennem stormestrenes karrierer, mod i alt 4.274 modstandere, og sammenligne hvert eneste af spillernes træk via optimerede computermodeller kunne forskerne lave en generel model for menneskets kognitive evner gennem livet.

Fælles for næsten alle spillerne var, at deres præstationsevner udviklede sig med høj hastighed frem til 20-årsalderen, skriver Medical Xpress ifølge Videnskab.dk.

Herefter bliver udviklingen langsommere indtil 35-årsalderen, hvor den topper.

Den topform kan vedligeholdes i godt og vel ti år, før det så begynder at gå den anden vej.

