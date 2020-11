Skal vi blokere Solen for at stoppe klimakrisen?

Forestil dig, at du har et stykke land til rådighed, og du skal bruge det til at løse klimakrisen. Du kan for eksempel stille solpaneler op eller plante træer og lagre CO2.

Størrelsen på dit land og mængden af dine penge og materialer er begrænset, så du kan ikke gøre alle tingene på en gang. Og tiden rinder ud. Hvad vælger du?

Valg som disse bliver politikere, virksomheder og forskere nødt til at forholde sig til i nær fremtid, siger Benjamin Sovacool, der er er professor i energiteknologi ved Aarhus Universitet.

Han leder et hold forskere, som har modtaget en bevilling af EU på 70 millioner kroner. Det skriver Videnskab.dk.

Forskerne skal undersøge de forskellige teknologiske løsninger på klimakrisen i løbet af de næste seks år. Især de mere radikale.

'Der investeres alt for lidt i omstillingen til en fossilfri verden. Tør vi tro på, at verden lige pludselig omstiller dramatisk hurtigere? Eller bør vi bruge en del af ressourcerne til at tage andre midler i brug, også selvom nogle af dem virker som ren science fiction?' siger Benjamin Sovacool til Videnskab.dk.

De mere radikale løsninger, som Benjamin Sovacool henviser til, er såkaldt geoengineering, der er tekniske måder at påvirke klimaet på.

Forskere, der beskæftiger sig med geoengineering, undersøger blandt andet muligheden for at nedkøle klimaet ved hjælp af syntetiske skyer og vulkaner og ved at sende solskærme eller millioner af spejle ud i rummet.

Selvom løsningerne virker ekstreme, minder Benjamin Sovacool om, at det ifølge FN’s klimapanel og Det Internationale Energiagentur ikke er realistisk at undgå katastrofal global opvarmning udelukkende ved at omstille til vedvarende energi, da den nuværende omstilling går for langsomt.

'Vi bliver derfor nødt til at undersøge alle de muligheder, vi har, til bunds. Men vigtigst af alt deres samspil med hinanden, som kan være problematisk,' siger han og fortsætter:

'Hvis vi for eksempel sender store solskærme ud i rummet for at blokere sollyset, vil vi generere mindre solenergi på Jorden. Eller hvis vi plastrer al jorden til med solceller, kan vi ikke samtidig plante træer og lagre CO2. Mulighederne er nogle gange gensidigt udelukkende, og det bliver vi nødt til at blive klogere på for at kunne træffe beslutninger.'

Det er derudover uvist, om geoengineering overhovedet har gang på jord rent politisk, siger han og indskyder, at det er noget af det, som det nye projekt går ud på at undersøge.

Ved hjælp af meningsmålinger, kvalitative interviews, fokusgrupper og kunstig intelligens, der overvåger sociale medier, vil forskerne undersøge, om geoengineering er eller kan blive en socialt acceptabel løsning på klimakrisen.

Undersøgelsen finder sted i det meste af Europa, Rusland og Kina, fortæller Benjamin Sovacool.

'Det er første gang, at nogen undersøger geoengineering fra en sociologiske vinkel på så omfattende vis. Og det er afgørende, at vi får den viden, for teknologierne kan ikke implementeres, hvis befolkningerne ikke vil acceptere dem. Specielt ikke i demokratier.'

