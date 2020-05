Skjult skrift opdaget på 'blanke' Dødehavsruller

Rullerne menes at være gemt af en jødisk sekt i en hule for 2.000 år siden

Der er ingen bedre følelse end at opdage noget, man ikke vidste, man havde. Som 100 kroner rullet sammen i lommen – eller lad os sige en gammel Dødehavsrulle, der gemmer på en ældgammel tekst, man ikke vidste eksisterede.

Og netop den følelse har en række arkæologer formentlig siddet med, da de opdagede, at fragmenter af en ældgammel Dødehavsrulle gemte på en skjult skat.

Nærbilleder af gamle Dødehavsruller afslører nemlig små fragmenter af skrift på hebraisk og aramæisk, der ikke kan spottes med det blotte øje. Det skriver Smithsonianmag ifølge Videnskab.dk.

Ifølge mediet kan fragmenterne dateres 2.000 år tilbage og menes at være gemt af en jødisk sekt i en hule ved Qumran, der er et arkæologisk område beliggende ved den nordvestlige ende af Det Døde Hav.

Derudover anslås det, at Dødehavsrullerne indeholder nogle af de ældste fragmenter fra den hebraiske bibel.

Rullerne var en del af flere arkæologiske artefakter, der i 1950’erne blev doneret til britiske forskere, men det var på daværende tidspunkt svært at fastslå, om de var ægte.

En nyfunden nysgerrighed for de mange artefakter og papirer doneret fra omkring 1950- og 1960’erne fik imidlertid et forskerhold til at få mistanke om, at flere af tingene ikke var blevet undersøgt grundigt nok, eller at de var mistet undervejs.

Og det gav pote, forklarer Dennis Mizzi, som er seniorlektor i hebraisk og jødedom, til Smithsonianmag ifølge Videnskab.dk.

I en fælles pressemeddelelse har forskerne forklaret, at det nye fund kan minde om et puslespil.

- Der er kun få (fragmenter af skrift, red.) på hvert fragment, men de er som manglende stykker af et puslespil, som du finder under en sofa, lyder det i den fælles opdatering ifølge Smithsonianmag, skriver Videnskab.dk.

Og til trods for, at forskere først nu har fundet den hebraiske skrift, så ved man overraskende meget om rullernes oprindelse.

De blev nemlig udgravet i hule 4 ved Qumran, hvor størstedelen af Dødehavsrullerne blev fundet sammen med tusinder af fragmenter fra omkring 500 tekster.

