Skotske arkæologer opdager nyt Stonehenge

Skotske arkæologer har netop opdaget en stenaldercirkel af stående sten, der minder om det verdensberømte Stonehenge.

Det viser sig dog også, at lokale landmænd længe har kendt til den sjældne konstellation, skriver livescience.com ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se et billede af fundet.

Det var først, da en lokal beboer forsøgte at finde oplysninger om den mystiske stencirkel, at en arkæolog blev opmærksom på fundet.

Som følge heraf besøgte arkæologer fra Aberdeenshire Council of Historic Environment stedet og undersøgte stenene.

- Det bliver virkelig ikke meget bedre end dette. Mange af de lignende stencirkler, som folk har kendt til i meget lang tid, har kun to eller tre sten tilbage – at finde en komplet cirkel er helt usædvanligt, siger Neil Ackerman, ansat ved Aberdeenshire Councils arkæologiske team.

Det forhistoriske stenmonument (på engelsk: ’stonehenge’) antages at være mellem 3.500 og 4.500 år gammelt og består af 10 store sten på 3 meters højde.

De store sten står i en cirkel på knap 8 meter i diameter nær landsbyen Alford (cirka 40 kilometer vest for Aberdeen).

Monumentet er et eksempel på en stenalderstil, der er unik for Skotland og Irland. Det karakteristiske ved denne stil er, at der ligger én stor sten på siden mellem to opretstående sten i den sydvestlige del af cirklen – ofte beskrevet som en ’lænestol’.

Nogle forskere mener, at denne orientering afspejler placeringen af ​​midvintersolnedgangen, hvilket formentlig har været en vigtig dato for stenalderens landbrugsfolk.

Monumenter som dette, der blev konstrueret i forbindelse med forhistoriske begravelser, er formentlig det sidste komplette cirkelmonument af sten, arkæologer kommer til at finde, siger Neil Ackerman til livescience.com ifølge Videnskab.dk.

