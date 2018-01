Skræmmende opdagelse: Mystiske radiobølger rammer jorden igen og igen

Siden de første gang blev opfanget i 2007, har de såkaldte hurtige radiobølgeudbrud, FRB, forundret astronomer verden over.

I første omgang blev de kraftige radiosignaler afvist som datafejl, men siden er der blevet opdaget adskillige kilder til den samme form for bølger.

Kun én kilde har dog givet tilbagevendende bølgeudbrud, den der siden er blevet kendt som FRB 121102, og den er blevet genstand for den seneste forskning i de kraftfulde bølger.

Ekstremt magnetisk miljø

Tidligere har der været spekuleret i, at bølgeudbruddene kan stamme fra eksploderende stjerner, en form for genklang fra tyngdebølger eller måske endda signaler fra rumskibe tilhørende fremmede arter.

Men nu kan en gruppe astronomer være kommet tættere på et svar. Det skriver The Guardian.

- Vores foretrukne model er, at de kommer fra en neutronstjerne, som kan være kun 10 eller 20 år gammel, i et ekstremt magnetisk miljø, siger Jason Hessels, der astronom på Hollands Institut for Radioastronomi og medforfatter til den nye undersøgelse, som kan læses på tidsskriftet Nature.

FRB 121102 er tidligere blevet fastsat til at stamme fra en dværg-galakse, der befinder sig intet mindre end tre milliarder lysår væk fra Jorden.

Ville ikke have lyst til at være her

At noget så langt væk kunne måles på Jorden gjorde derfor ikke just mysteriet mindre, da astronomer har beregnet, at kilden i løbet af et millisekund har udstrålet lige så meget energi, som Solen udstråler på et helt år.

- Hvis vi havde én af disse på den anden side af vores egen galakse, ville det forstyrre radioer her på Jorden, og det ville vi bemærke, da det ville give udslag i signalniveauerne i vores smartphones. Hvad der end sker, er det skræmmende. Vi ville ikke have lyst til at være der, siger James Cordes, der er professor og astronom på Cornell University.

Forskerne har målt 16 forskellige udbrud på 10 timer, og der kunne fastslå nogle forstyrrelser i signalerne, der afslørede, at radiobølgerne var kommet igennem et ekstremt kraftfuldt magnetfelt efter de blev udstrålet.

I vores egen galakse - Mælkevejen - findes der kun så kraftige magnetiske kræfter i det enorme sorte hul, der er i galaksens centrum, og det er ifølge forskerne muligt, at en neutronstjerne i en tilsvarende position ville kunne skabe så stor en udstråling.

Ifølge Hessels er en anden mulighed, at en supernova, der opstår når en stjerne kollapser, ville efterlade en enorm stjernetåge rundt om neutronstjernen, som så kunne skabe det kraftige magnetfelt.

- Man ville forvente at en meget ung neutronstjerne ville være i en form for puppe af materiale. Det eneste problem er at forklare det, da stjernetågen ville være så latterligt stor - større end noget, vi har set i vores galakse, siger han.

Ekstrem tyngde - lille størrelse

Neutronstjerner bliver betragtet som et af de mere uvisse fænomener i universet, da astronomer stadig ikke har forstået omstændighederne, der gør, at de kan udstråle så store kræfter, som de gør.

Neutronstjerner er ifølge Niels Bohr Instituttet nemlig i astronomisk perspektiv meget små - omkring 10-20 kilometer i diameter - men de er så massive, at selv en kubikcentimeter af en neutronstjerne vejer flere hundrede millioner ton. Stjernens kerne består af rene neutroner, mens skallen er hård og mere end ti milliarder gange så stærkt som stål.

Fordi neutronstjernerne er så små, er de svære at observere, men via deres hurtige rotation, udsender de så kraftige radiostråler, at de alligevel er målbare.

Men selvom meget i den nyeste forskning altså peger i retning af, at de kraftige radiobølgeudbrud kan stamme fra neutronstjerner, er det ikke alle, der er overbevist om, at det nødvendigvis er svaret på gåden.

- Måske er nogle af bølgeudbruddene knyttet til kunstige radiosignaler, der er skabt af en fremmed civilisation. I og med at vi ikke forstår ophavet til bølgeudbruddene, bør vi bevare et åbent sind og undersøge fremtidig data uden nogen fordomme, lyder det fra astrofysikeren Avi Loeb fra Havard University over for The Guardian.