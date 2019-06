Skuffende: Nul aliens omkring 1.327 stjerner

1.327 stjerner er blevet undersøgt, og der er stadig intet spor af intelligent liv i det ydre rum.

Det er den nedslående konklusion af tre års arbejde på Breakthrough Listen-projektet, der har til formål at finde signaler fra aliens i det ydre rum, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Projektet er det mest omfattende forsøg nogensinde på at finde spor af intelligent liv, men der er forbavsende stille derude, fortæller forskerne bag.

- Vi har ikke fundet noget i vores data, men vi giver bestemt ikke op. Der er stadig mange flere stjerner at undersøge og flere måder at gøre det på, fortæller astronomen Danny Price til The Guardian ifølge Videnskab.dk

Han forsker ved University of California og er en del af Breakthrough Listen-projektet.

Målet er at skanne millioner af stjerner i Mælkevejen og i 100 nabogalakser for radio- og optiske signaler.

Nogle af de få signaler, som astronomerne stødte på, stammede fra mobiltelefoner og anden jordisk teknologi samt satellitter, der alt sammen skabte en del støj i det ydre rum.

I løbet af de tre år har astronomerne skannet milliarder af radiosignaler og filtreret alle dem ud, der kom fra naturen eller teknologi fra Jorden.

Efter filtreringen havde forskerne kun en håndfuld interessante signaler tilbage. Men en nærmere undersøgelse af dem viste, at de havde helt almindelige forklaringer.

Holdet bag Breakthrough Listen har beskrevet deres arbejde i to artikler, der er lagt ud på nettet, så al deres data kan tilkommes.

- Der kan være et signal i dataet, som vi endnu ikke har opsporet. Nu kan andre så se det igennem, hvis vi skulle have overset noget, siger Danny Price til The Guardian.

