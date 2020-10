Skyller døde op på strande: Sværdfisk dolker hajer

Det er ikke alt liv i havet, der vælger at flygte fra en sulten haj

En livløs haj skyller op på stranden. Er den blevet kvalt af plastik eller død af naturlige årsager?

Nej, den har derimod været oppe at slås med en sværdfisk, der har stukket hajen til døde.

Over de seneste fire år er mindst syv døde hajer skyllet op på strande i Middelhavsområdet med ’sværd’ fra sværdfisk i kroppen. Det skriver New York Times ifølge Videnskab.dk.

'Mordvåbnet' har flere gange siddet tilbage i hajens hoved efter at have gennemboret hjernen på den meterlange fisk.

I april fandt man eksempelvis en mere end 4,5 meter lang rævehaj, der skyllede op på kysten i Libyen med et 30 centimeter langt fragment fra en sværdfisk i sig, skriver New York Times.

Herunder er en video af fundet af rævehajen i Libyen:

Igennem historien har fiskere berettet om stikkeglade sværdfisk, der, udover hajer, også har stukket til både, hvaler, havskildpadder og ubåde, men skeptiske forskere har aldrig undersøgt, om det er sandt.

Når hajer dør, synker de typisk ned på havets bund, men fundet af de mindst syv gennemborede hajer kan indikere, at sværdfisk udkæmper drabelige opgør mod hajer oftere, end man hidtil har troet.

En gruppe forskere har undersøgt og udgivet et nyt studie om hajen fra april, og de undrer sig over, hvorfor sværdfisken er villig til at ofre sit sværd i kamp, når det ikke vokser tilbage.

Ifølge New York Times er de fleste døde hajer enten blåhajer eller makrelhajer, der typisk jagter mindre sværdfisk.

Det kan derfor tyde på, at det har været yngre sværdfisk, som har forsvaret sig selv.

Rævehajer som den, der blev fundet i Libyen, jager dog typisk ikke sværdfisk, og sværdfragmentet fra den døde haj kom fra en fuldvoksen sværdfisk.

Ifølge forskerne bag studiet, har sværdfisken muligvis forsøgt at komme af med en konkurrent for at skaffe mere mad til sig selv i det overfiskede Middelhavsområde.

