Slimet 'sneglefisk' overlever enormt tryk med vilde evner

Den ligner en snotklat, men har utrolige evner:

Dybhavsfisken 'snailfish' (sneglefisk, red.) overlever enormt tryk dybt under havets overflade takket være sine bløde knogler og et åbent kranie.

Det konkluderer et hold forskere i et nyt studie i Nature Ecology and Evolution skriver Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Sex med dyr - ja, hvorfor ikke?

Sneglefiskene lever i et af de mest hårde miljøer på Jorden - nemlig 6 til 11 kilometer under havets overflade.

Her er der et virkelig højt tryk, mørkt, koldt og sparsomt med mad, skriver The Independent.

De fisk, som forskerne undersøgte, havde næsten gennemsigtig hud og oppustet mave, som du kan se på billedet i toppen. Fiskene havde også bløde knogler og delvist åbent kranie i modsætning til deres beslægtede arter på lavvande.

De undersøgte fisk manglede et bestemt gen, som regulerer vævsmineralisering og skeletudvikling, og det, mener forskerne, er grunden til sneglefiskens bløde skelet.

Læs mere på Videnskab.dk: Har du et ansigt, som kvinderne kan lide?

Også det åbne kranie har en funktion: Det beskytter hjernen, så den ikke presses ud af kraniet under dybhavets enorme tryk.

Og selvom man ikke skulle tro det ud fra billedet af den lille slimede fisk, ligger den faktisk i toppen af fødekæden i områder som Marianergraven, verdens dybeste oceangrav. Her er den et dominerende rovdyr og en af de mest almindelige fiskefamilier.

Andre artikler på Videnskab.dk

Se den vilde natur fra sin smukkeste side

Hvad er det for en mærkelig ... fisk?

Mærkeligt havvæsen skyllet op på dansk strand