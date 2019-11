Slipper 3000 maddiker løs på agurk: Se resultatet her

Det tog larverne mindre end en dag at tygge sig gennem grøntsagen

Russiske Butvilo Sergeevich tjener sit levebrød som manuskriptforfatter, men i sin fritid kaster han sig også over forskellige videnskabelige projekter, som ovenstående video er et eksempel på.

Sergeevich, der bor i byen Petrozavodsk i det vestlige Rusland, ville nemlig gerne vide, hvor hurtigt maddiker fortærer mad. For at finde svaret, slap han 3000 sorte soldaterfluelarver løs på en agurk og filmede, hvad der skete.

I time lapse-optagelser fra eksperimentet ses det, hvordan maddikerne først gnaver sig gennem agurkens overflade, inden de kaster sig frådende over dens bløde indhold og kun efterlader skrællen.

- Jeg var interesseret i at se, hvor hurtigt de ville spise, og regnede ikke med, at de ville gøre det så hurtigt, fortæller Butvilo Sergeevich til Caters News.

Det tog nemlig maddikerne under en dag at komme gennem hele agurken, og den hurtige fortæring betyder, at de kan få en rolle i fremtidens bortskafning af affald.

- Sorte soldaterfluelarver spiser mad og er ved at opnå stor popularitet til destruktion af bioaffald, lyder det fra Butvilo Sergeevich.