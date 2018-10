Smart brandalarm: Denne lyd kan redde børn fra brand

Forskere har testet en ny brandalarm, der afspiller lyden af en mors stemme i stedet for at hyle

Mor er den bedste i verden, og åbenbart kan lyden af hendes stemme gøre underværker i forhold til at vække dig, hvis der var brand i din lejlighed.

Faktisk er lyden af mors stemme meget mere effektiv end den høje tone, der findes i brandalarmer verden over, lyder den overraskende konklusion i et nyt studie, udarbejdet af britiske forskere.

Det skriver The Telegraph ifølge Videnskab.dk

Den almindelige røgalarm virker nemlig forskelligt på børn og voksne, og undersøgelser har vist, at 80 procent af børn under 13 år ikke vågner ved alarmtonen.

Det fik de britiske forskere til at lave en omfattende test af 176 børns høreevner, der viste, at mellem 86 og 91 procent af børnene i alderen fra 5 til 12 år vågnede af alarmen med deres mors stemme, hvorimod kun 53 vågnede af den almindelige alarmtone.

- Vores nye fund sender os et skridt tættere på at finde den mest effektive røgalarm for børnene, fortæller Gary Schmidt, der er professor på Center of Injury Research and Policy på Nationalwide Children’s Hospital, ifølge The Telegraph.

