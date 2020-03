Smitter virus gennem fødevarer? Sådan håndterer du madlavningen

Smitter coronavirus gennem fødevarer?



Indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at du kan blive smittet med ny coronavirus gennem fødevarer. Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, holder øje med situationen og den videnskabelige litteratur, og her lyder konklusionen:

- Der er i øjeblikket ingen evidens for, at mad er en sandsynlig kilde eller rute til smitteoverførsel af virusset.



Det skriver Videnskab.dk, der har flere praktiske råd i artiklen.

Professor Jan Pravsgaard Christensen, som er professor i immunologi på Københavns Universitet, forklarer, at ny coronavirus efter alt at dømme ikke kan smitte dig gennem fødevarer, fordi virussen skal ind gennem luftvejene og ned i lungerne for at gøre dig syg.

- Hvis viruspartiklerne sidder på din mad og ryger med ned i mavesækken, vil de blive ødelagt af mavesyre, og så kan de ikke gøre dig syg, forklarer Jan Pravsgaard Christensen.

Hvis du spiser en rugbrødsmad, som en syg person har tilberedt og hostet ud over, kan du teoretisk set godt blive syg: For eksempel hvis du får viruspartikler fra rugbrødet på hænderne, og derefter rører dig selv i næse, mund eller øjne.

- Virusset skal ned i lungerne for at gøre dig syg. Hvis du tygger på et salatblad, som er inficeret med virus, og samtidig kommer til at trække vejret, kan man selvfølgelig ikke udelukke, at du kommer til at inhalere en viruspartikel fra salatbladet. Men det er lidet sandsynligt, siger Jan Pravsgaard Christensen.



Skyl grøntsager og frugt som du plejer

Hvis maden er tilberedt ved høje temperaturer - altså stegt eller kogt - bliver virus desuden uskadeliggjort.

- Generelt siger man, at varm mad over 70 grader er helt sikkert at spise. Det skal boble godt og være rigtig varmt - så slipper man for virus og bakterier, siger Jens Otto Jarløv fra Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev og Gentofte Hospital, og tilføjer:

- Men husk, at hvis maden er 70 grader på ydersiden, er den jo ikke nødvendigvis nået op på 70 grader indeni. Så maden skal være gloende varm.

Flere læsere har spurgt, om de skal undgå rå grøntsager eller frugt, som andre mennesker potentielt set kan have rørt eller nyst på i supermarkedet. Men forskerne anbefaler, at du blot skyller frugt og grønt - ligesom du i øvrigt altid bør gøre, lyder det.

- Der kan selvfølgelig teoretisk set være en anden person i supermarkedet, som har hostet ud over dine vindruer. Men det er ikke en væsentlig smitterisiko. Vi må prøve ikke at være hysteriske eller blive overdrevet bange for smittefare, siger Jens Otto Jarløv.



