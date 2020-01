Søpapegøje bruger pind til at klø sig med

For fem år siden på en øde ø i Wales sad forskeren Annette Fayet fra Oxford Universitet og kiggede på søpapegøjer.

Pludselig så hun noget, som hun ikke havde set før:

En søpapegøje havde en pind i næbbet, og den begyndte at klø sig på ryggen med pinden.

Fayet noterede sig denne adfærd, men tænkte ikke videre over det, og hun havde ikke billedbeviser.

Men i juli 2018 skete det igen. Annette Fayet sad nu på Grimsey-øen i Island, og her optog hun en anden søpapegøje, som ligeledes brugte en gren til at klø sig med.

Det skriver Washington Post ifølge Videnskab.dk.

Der var ikke tale om, at søpapegøjen i virkeligheden var ved at bygge en rede, som slog fejl, da søpapegøjer bruger blødt græs til deres reder.

Sammen med sin kollega Dora Biro, som er professor i dyreadfærd ved Oxford Universitet, har Annette Fayet udgivet en artikel om fundet i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Dora Biro udtrykker det specielle ved det nye fund:

- Det er en søpapegøje, altså en havfugl, og brug af redskaber er aldrig blevet rapporteret blandt havfugle før.

Selvom det forekommer naturligt for os mennesker at bruge redskaber, er det færre end én procent af alle arter, som, man har observeret, bruger redskaber.

Søpapegøjen på Island har måske brugt pinden til at fjerne tæger.

- På det tidspunkt, hvor de her observationer blev lavet, var der er en særlig høj mængde af parasitter på fuglene det år, siger Dora Biro til The Washington Post.

Alex Kacelnik, professor i zoologi ved Oxford Universitet, som har studeret redskaber blandt krager, og som ikke har været en del af den nye undersøgelse, undrer sig over søpapegøjernes handlinger.

- Fuglene rørte ikke ved dele af kroppen, som de ikke kunne nå, så hvorfor ikke bare bruge næbbet? siger han ifølge Washington Post.

- Det, som irriterede søpapegøjerne, kan måske være giftigt eller ikke smage godt, såsom olie fra en båd. Eftersom fuglene undgår næbkontakt, spekulerer han.

I eksperimenter har krager brugt pinde til at røre objekter, som de opfatter som farlige.

