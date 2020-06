Sorte huller kolliderede: En billion gange lysere end Solen

Sorte huller er usynlige for os. Derfor har det også været nærliggende at tro, at det ville være en helt mørk forestilling, når to sorte huller kolliderer et sted ude i det ydre rum.

Sådan ser det imidlertid ikke ud til at være. Snarere tværtimod.

Amerikanske astronomer har netop observeret et festfyrværkeri af lys, der er en billion gange lysere end Solen, og som, de mener, kan være skabt af en kosmisk kollision af to sorte huller, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

- Vi er 99,99 procent sikre (på, at der en kobling mellem lyset og en kollision af de sorte huller, red.), siger en af astronomerne bag opdagelsen Saavik Ford, der er professor på University of New York, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Saavik Ford har i længere tid arbejdet på en teori om, at kollisionen af sorte huller kunne være synlig, hvis kollisionen fandt sted bag et tredje sort huls såkaldte ’opsamlingsskive’, som er den skive af støv og gas, der roterer omkring hullet.

Derfor har Saavik Ford udviklet et teleskop, der var specialdesignet til at spotte pludseligt lys i verdensrummet.

I maj 2019 observerede det store internationale fysik- og videnskabsprojekt LIGO så en kollision af to sorte huller. Kollisionen fik det mundrette navn S190521g.

Saavik Ford så observationen som en oplagt mulighed for at bevise sin teori. Med sit teleskop gav hun sig til at lede efter kraftige lysudbrud tæt ved og i samme tidsrum som S190521g-kollisionen.

Og her fandt forskerne så et match: Et kraftigt lys, der er en billion gange lysere end Solen, kunne spottes på teleskopet i nærheden af kollisionen.

Grunden til, at kollisionen muligvis kan ses på teleskopet, skyldes, at graviationsbølgerne, der smadrer ud i rummet, når to sorte huller kolliderer og bliver til ét, har skubbet til den roterende skive af gas og støv i det tredje sorte hul, hvilket skaber en 'flamme' af lys.

Nu venter andre forskere på videre analyser, der kan bekræfte en sammenhæng mellem de to observerede begivenheder.

Saavik Fords teori om, at lysudbruddet kan kobles til kollisionen af de sorte huller, er publiceret det videnskabelige tidsskrift Physical Review Letters.

