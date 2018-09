SpaceX: Rumturist klar til privat månetur

Det er måske bare et greb i lommen på SpaceX-milliardæren Elon Musk, men det er afgjort et kæmpe skridt for rumturismen.

SpaceX, Elon Musks privatejede rumfartsvirksomhed, har netop annonceret, at den første private rejse rundt om Månen er ved at blive en realitet. Det skriver CNN ifølge Videnskab.dk.

Det afslørede SpaceX med et tweet torsdag aften, amerikansk tid:

- SpaceX har skrevet verdens første private passager op til en tur rundt om Månen i vores BFR (Big Falcon Rocket, red.) løfteraket - et vigtigt skridt mod muliggørelsen af helt almindelige menneskers drøm om at rejse i rummet,- skrev virksomheden fra sin Twitter-profil.

Det vides ikke, om turist-mission har forbindelse til en lignende udmelding fra SpaceX i februar 2017.

Her meddelte den private rumfartsorganisation også, at to mennesker havde skrevet under på en aftale om at få en tur rundt om Månen.

Men rumfartsorganisationen har ikke sidenhen løftet sløret for, hvad prisen på turen ville være, eller hvem der havde betalt for at komme på Måne-safari.

I den nye melding tilføjede SpaceX, at man mandag 17. september endelig vil afsløre identiteten på rumturisten.

SpaceX har ifølge CNN nægtet at give yderligere kommentarer.

Derfor er det stadig uvist, hvornår turen er planlagt til, hvad den koster, og hvordan SpaceX rent praktisk vil bære sig ad med at gennemføre den.

