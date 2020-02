SpaceX vil sende rumturister længere væk end nogensinde før

Fire heldige personer kan næste år få muligheden for at blive sendt ud i rummet – hvis de altså har lommerne fulde af guld

Elon Musk-ejede SpaceX og det amerikanske rumturisme-selskab Space Adventures vil give turister chancen for at købe en billet ombord på det samme rumfartøj, Crew Dragon, der skal bringe NASA-astronauter til Den Internationale Rumstation (ISS). Det skriver mediet New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Rumrejsen forventes at blive iværksat i slutningen af 2021 og vil vare 5 dage. Og rumturisterne kan se frem til noget af en oplevelse, da SpaceX har planer om at flyve dem højere op, end nogen anden privatperson har været før.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Vi har løst historiens største UFO-mysterium

Fartøjet vil flyve i kredsløb rundt om Jorden op til tre gange højere oppe, end Den Internationale Rumstation, ISS, der kredser mellem 360 til 415 kilometer over Jorden.

Det skriver Eric Anderson, der er administrerende direktør for Space Adventures i et opslag på Twitter.

Det er stadig ikke offentliggjort, hvor meget missionen vil koste, da Space Adventures kun oplyser, at prisen vil ligge i omegnen af andre rumfartsmissioner.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor har februar kun 28 dage?

Prisen på andre missioner med Space Adventures har svaret til omtrent 138 millioner danske kroner for en tur til Den Internationale Rumstation.

En fremtidig flyvetur rundt om Månen har kostet et beløb svarende til omkring en milliard danske kroner, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Space Adventures har tidligere arrangeret ture ud i rummet. Mellem 2001 og 2009 sendte virksomheden syv privatpersoner til ISS.

Andre artikler på Videnskab.dk

Hvordan ser mennesket ud om en million år?

Penge gør os lykkelige

Forskere: Vi kan være dyr i en galaktisk zoologisk have, der styres af aliens