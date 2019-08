Spændte astrofysikere: Vi er måske vidner til gigantisk rumbegivenhed

For første gang har vi formentlig opdaget kollisionen en neutronstjerne og et sort hul

S190814vb. En sammensætning af tal, der måske ikke giver mening for de fleste, men for astronomer er det navnet på et opsigtsvækkende fænomen. Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

En ny tyngdebølgemåling er nemlig det bedste bud på en type kosmisk kollision, der aldrig er set før: En kollision mellem et sort hul og en neutronstjerne.

Den nye begivenhed, der altså er blevet døbt S190814vb, blev opdaget lidt over klokken 21 om aftenen 14. august.

Ifølge forskerne er der 99 procent sandsynlighed for, at der er tale om en kollision mellem et sort hul og en neutronstjerne.

Forskere holder lige nu skarpt øje med himlen, for at se om der er lys efterladt af neutronstjernen, da den blev absorberet i det sorte hul.

'Det er som dagen før juleaften. Jeg venter bare på at se, hvad der er under træet,' fortæller Ryan Foley, som er astronom ved University of California, til Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Signalet ved denne begivenhed, S190814vb, er kraftigere end før set, og hvis det viser sig at være en kollision mellem en neutronstjerne og et sort hul, vil det være første gang, at et sådan binært system nogensinde er fundet med sikkerhed.

Forskerne leder lige nu efter elektromagnetisk stråling på himlen, der kan være resultatet af en kollision, hvor en neutronstjerne er involveret.

'Det vil give os vigtig information om det materiale, der udgør de tætteste stjerner i universet – neutronstjerner – som stadig er et meget åbent spørgsmål i vores forskningsfelt,' fortæller fysiker Susan Scott fra det australske nationaluniversitet og OzGrav til Science Alert ifølge Videnskab.dk.

