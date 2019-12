'Spektakulært': Nye afsløringer fra Solens overflade

For et år siden sendte NASA deres Parker-rumsonde mod Solen. Rumsonden er allerede tættere på Solen, end noget andet rumfartøj har været før.

Nu har vi her på Jorden for første gang modtaget data fra Parker-rumsonden - data som omhandler observationer fra Solens ydre atmosfære, kaldet koronaen. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en fascinerende video af forskernes nye opdagelser.

Første data-sending byder på hints om, hvorfor Solens atmosfære er hundrede gange varmere end planetens overflade - og hvor de såkaldte solvinde kommer fra.

- Dataen er spektakulær. Vi kan se de magnetiske strukturer, som koronaen er gjort af, og de fortæller os, at solvindene opstår i mindre huller i koronaen, forklarer fysiker ved University of California, Stuart Bale, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Hidtil har forskere observeret solvindene fra Jorden, hvor man konkluderede, at der er en hurtig og en langsom solvind.

Den hurtige bevæger sig cirka 700 kilometer per sekund og kommer fra gigantiske huller i koronaen ved Solens poler,

Den langsomme bevæger sig med knap 500 kilometer per sekund, og hidtil har man ikke vidst, hvor den kom fra.

Parker-rumsonden har nu fundet ud af, at den langsomme solvind har sit udgangspunkt ved mindre huller i koronaen, som befinder sig omkring Solens ækvator.

Huller i koronaen er køligere og mindre kompakte områder, som tillader, at partikler kan passere og derved danne vindene.

Disse nye observationer blev gjort, da rumsonden befandt sig omkring 24 millioner kilometer fra Solen.

I løbet af de kommende seks år vil rumsonden, som er på størrelse med en personbil, bevæge sig stadig tættere og tættere på Solen. Ifølge planen vil den til slut være blot 6 millioner kilometer væk fra Solens overflade.

Det kan stadig lyde som en stor afstand. Men til sammenligning er det 7 gange tættere på, end hvad man tidligere har formået - nemlig med Helios 2-rumsonden i 1976.





