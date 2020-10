'Spøgelsesfodspor' afslører, at et lille barn og en mammut krydsede veje

For 13.000 år siden gik en voksen over en dal i New Mexico, USA. På vejen satte han eller hun et lille barn fra sig et kort øjeblik mindst tre forskellige steder, før personen fortsatte mod et ukendt mål.

Imens vandrede op til tre gigantiske snabeldyr – en mammut eller en mastodont – forbi det lille par.

På et andet tidspunkt satte et gigantisk dovendyr også sine spor. De tyder på, at det store dyr stoppede op, rejste sig op på sine to ben, måske for at bruge sin lugtesans til at spore mennesket, for så efterfølgende luske væk igen på alle fire.

Efterfølgende er den samme person (eller måske en anden) gået tilbage af den samme vej. Men denne gang ser det på sporene ud til, at personen ikke bar på noget.

Måske blev den lille efterladt?

Dette spekulative scenarie er blot et af de hændelser, som et nyt studie af sporene har gjort det muligt for forskere fra Bournemouth University at forsøge at genfortælle.

Studiet er udgivet i tidsskriftet Quaternary Science Reviews, og det er Gizmodo, der skriver om den. Det skriver Videnskab.dk.

Hændelserne skete for mange tusinde år siden, på et tidspunkt hvor mammutter, gigantiske dovendyr og mennesker bogstaveligt talt krydsede veje.

- At se barne-fodsporene var virkelig spændende, siger Ashleigh Wise, der er forsker ved Royal Veterinary College i England, og som har været med til at analysere sporene, til Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

- Særligt når vi ved, at sporene var blevet krydset kort tid efter af en mammut og et gigantisk dovendyr. At få lov til at se et glimt af megafaunas interaktion med mennesker for over 13.000 år siden er virkelig ekstraordinært.

Læs mere på Videnskab.dk: Skelsættende mammutfund omskriver menneskets historie

Sporene er fundet i dét, der i dag kaldes for White Sands National Park i New Mexico, USA. Et sted, der for 13.000 år siden var et fugtigt og vandfyldt område, men som i dag mest er kendt for de mange 'spøgelsesspor' fra fortidens mennesker og dyr, der levede der.

Spor, der ifølge Gizmodo kan afsløre meget om blandt andet de uddøde dyrs adfærd.

- Vi ser, at de gigantiske dovendyr ændrer deres bevægelser, når der er mennesker i nærheden. De rejser sig. Og de vender rundt. […] Det er virkelig interessant. Mammutterne ser ud til at være komplet ligeglade, siger David Bustos, der er medforfatter på studiet og har studeret White Sands i 15 år, til Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

