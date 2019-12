Sprøjter det mindre, hvis du prikker på dåsen?

Danske forskere lavede testen med 1.000 dåseøl for at få et endeligt svar

En dåsebajer eksploderer, idet du åbner den. Øllet står ud til alle sider. Din kammerat noterer:

'Hov, det var vist en han', og belærer dig om, at næste gang skal du lige prikke på dåsen først. Så sprøjter den ikke.

Men hjælper det at prikke på dåsens låg virkelig mod en sprøjtende oplevelse? Det giver et nyt, dansk studie indsigt i, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Teoretisk set vil det at prikke på dåsen godt kunne have en effekt.:

Hvis en dåse rystes, vil bobler af CO2 formes på indersiden af øllets overflade.

Når dåsen åbner, og presset forsvinder, stiger boblerne til overfladen, hvor det udløser et sprøjt af dyrebar øl.

Ved at prikke på dåsen, siger fortalere for teorien, fjernes de bobler fra dåsen, som ellers ville stige til overfladen, inden den åbnes.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor smager øl fra flaske bedre end fra dåse?

Tidligere har en dansk atomfysiker lavet et miniforsøg for Videnskab.dk med 30 dåseøl, og konklusionen var, at prikkeriet overhovedet ikke hjalp.

- Så det er altså meget uvidenskabeligt, når folk i festligt lag tror, at det ikke skummer over, fordi de tapper på dåsen, konkluderede Klaus Seiersen dengang over for Videnskab.dk.

Men ét er et mindre forsøgs resultater med 30 dåseøl. Hvis forsøget blev lavet i en større skala, vil der så kunne ses en effekt?

Det har et hold forskere fra Syddansk Universitet nu undersøgt. De spurgte Carlsberg om hjælp, som donerede 1.000 dåseøl til formålet, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Halvdelen af dåserne blev rystet i to minutter af en maskine, som simulerede rystelserne på en cykel.

Derefter prikkede man tre gange på toppen af halvdelen af alle dåser, både de rystede og ikke-rystede. Dåseåbnerne vidste derfor ikke, om dåsen havde været rystet eller ej.

Læs mere på Videnskab.dk: Een gang for alle: Er det sundt at drikke en lille smule?

Alle dåser blev vejet før og efter åbningen. På den måde kunne forskerne måle, hvor meget øl, der var forsvundet efter åbningen.

I gennemsnit tabte rystede dåser omkring 3,45 gram øl, mens ikke-rystede dåser tabte 0,51 gram øl. Men der var ingen signifikant forskel på de øl, som blev prikket tre gange, sammenlignet med dem der ikke gjorde.

Så lad du bare være med at prikke på dåsen næste gang. Det er bedre bare at vente, til øllen er rolig igen.

Det øl, som blev brugt i forsøget, gik i øvrigt ikke til spilde, men blev delt ud til personalet og de studerende på Syddansk Universitet.

