Spurvesang går viralt: Spredte sig over 3000 kilometer

En sang blandt spurvefugle blev så populær, at den på kort tid spredte sig tværs over Canada

Når Justin Bieber synger, bliver pigerne helt vilde.

Det er i princippet det samme med de hvidstrubede spurve (Zonotrichia albicollis), der bruger skønsangen til at tiltrække mager.

Egentlig har man troet, at spurve var ret konservative, når det kom til deres musiksmag, men nu har ny forskning sporet, hvordan én spurvesang spredte sig fra den ene ende af Canada til den anden på kort tid. Det skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Her er fuglenes traditionelle tre-toners slutning blevet skiftet ud med en to-toners variant, forklarer forskere i et nyt studie.

- Vi mener ikke, at man har set noget lignende før, siger medforfatter til studiet og biologiprofessor ved University of Northern British Columbia, Ken Otter til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

- Vi kender ikke til noget andet studie, hvor man har den slags spredning af en sangtype gennem 'kulturel evolution'.

Med det mener han, at forskerne tidligere har oplevet, at fugle ændrer deres sang over tid, men i de tidligere tilfælde er ændringerne kun sket indenfor små, lokale populationer. Ikke som i det nye studie, hvor den nye sangtype pludselig er blevet den nye normal for en hel art.

Otter og hans team af forskere kunne spore sangændringen over store afstande, fordi lokale ornitologer over hele Canada uploadede spurvelyde optaget mellem 2000-2019 til en online database.

Her kunne forskerne altså se og høre, at den nye fuglesang var noget af et hit, der gradvis spredte sig over større dele af Canada.

Otter mener, at den store spredning kan forklares med spurvenes overvintring.

Det fandt de ud af ved at udstyre spurve med små, rygsækagtige 'geo-locators', for at finde ud af, om vestlige fugle ville tage sangen med til østlige egne og få fuglene der til at synge den.

Det gjorde de.

Otter siger til The Guardian, at forskerne ikke mener, at den nye sang giver hanspurvene nogle territoriale fordele, men at han nu vil undersøge, om sangskiftet er en kærlighedssang, og om hunfugle kan være årsagen til toneskiftet.

Donald Kroodsma, der er pensioneret fugleprofessor ved University of Massachusetts og ikke har været med i det nye studie, er enig i, at tidligere forskning har vist, at visse fugle kan skifte mellem sangtyper i forbindelse med parring. Men han påpeger, at der skal mere forskning til.

- Forskernes spekulationer giver god mening, ser det ud til. Men sandheden kender kun fuglene, siger han til The New York Times ifølge Videnskab.dk.

