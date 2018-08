Stammer mystiske radiosignaler fra rummet?

Astronomer har igen opfanget kraftige udbrud af radiobølger fra en ukendt kilde i rummet, de såkaldte ’Fast Radio Bursts' (FRB).

Denne gang er de ukendte signaler udsendt på frekvensen 580 megahertz, og det er 200 megahertz lavere, end man tidligere har set. Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Men inden du tænker ’aliens’, skal du vide, at forskere tidligere har forsøgt at forklare lignende fænomener med helt naturlige hændelser i universet.

Læs mere på Videnskab.dk: Rumvæsner har samme genetiske kode som os

Det nye udbrud har fået navnet 'FRB 180725A' efter året, måneden og dagen, det blev opfanget, og det er beskrevet i The Astronomer's Telegram - et katalog over observationer, der indsendes af akkrediterede forskere.

Opdagelsen er altså ikke blevet efterset af andre forskere, der kan bekræfte endeligt, om der overhovedet er tale om signaler fra rummet.

I 1998 troede et hold forskere for eksempel, at de havde opdaget et nyt radiosignal fra rummet. 17 år senere fandt man ud af, at signalet kom fra en mikrobølgeovn i bygningen, de sad i.

Læs mere på Videnskab.dk: Mystik om runde formationer set over København

Meget tyder dog på, at der i tilfældet med det nye signal er noget om snakken, og i så fald viser opdagelsen, at udbruddene dækker et større frekvensområde, end man tidligere har været klar over.

Den seneste forskning i FRB peger på, at en neutronstjerne kan være en mulig kilde til signalerne. Andre bud er sorte huller, såkaldte pulsarer, der imploderer eller gammastråler fra kolliderende neutronstjerner.

Videnskab.dk har tidligere skrevet om en Harvard-fysikers teori om, at signalerne stammer fra rumvæsner - nærmere bestemt fra motorerne på deres rumskibe - og så længe man ved så lidt om FRB, som man gør, kan det i hvert fald ikke afkræftes.

