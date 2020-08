Stenaldermennesker brændte de døde for 9.000 år siden

I titusindvis af år har mennesker begravet deres døde. Men på et tidspunkt blev man altså enige om, at det kunne være ret smart at brænde dem i stedet.

Hvornår overgangen skete, er der ingen, der ved, men nu har arkæologer i Israel gjort et fund, som kan give os et praj. Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Under udgravningen af en stenalderlandsby, som var beboet i perioden 7.200 til 6.400 år f.vt., stødte arkæologerne på en brandgrav.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere finder tegn på ’spøgelsespopulation af fortidsmennesker’

Og det er den ældste, man kender til, i denne del af verden.

En endnu ældre brandgrav, som vurderes at være 11.500 år gammel, er tidligere fundet i Alaska.

Det nye fund kan måske sige noget om, hvordan kulturen udviklede sig dengang, og tyder måske på et skift i disse menneskers forhold til deres forfædre og religion.

- Vi kan måske antage, at der var opstået nye trosretninger, at de døde måske ikke længere var lige så vigtige, som de var førhen, og måske at en ny slags gud dukkede op, lyder buddene fra arkæologen Fanny Bocquentin fra French National Centre for Research (CNRS) til New Scientist, ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere finder første barn af to forskellige menneskearter

Brandgraven er ganske simpelt et hul med stejle kanter, 80 cm på tværs og 60 cm dybt, med vådt mudder smurt op ad siderne.

I midten af brandgraven fandt arkæologerne en stor bunke aske med rester af menneskeknogler.

Knoglerne vurderes alle at tilhøre ét voksent individ, men kønnet kender man ikke til. Det er også uklart, hvordan personen døde, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Havde man toiletter i stenalderen?

Disse tre steder i Jylland kan vi lede efter levn fra neandertalerne

Verdens ældste hvirveldyr: Grønlandshaj blev op mod 512 år gammel