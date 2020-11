Stik imod forventning: Universets temperatur stiger

Et nyt studie har taget temperaturen på universet over de sidste 10 milliarder år. Resultatet udfordrer astronomernes hidtidige tese

Astronomer har hidtil ment, at universets temperatur gradvist falder i takt med, at det udvider sig med hele tiden større hastighed.

Men det er forkert, påpeger et nyt studie i The Astrophysical Journal.

Forskerne har taget temperaturen på universet over de sidste 10 milliarder år og konkluderet, at gennemsnitstemperaturen på kosmisk gas er øget mere end 10 gange op til i dag. Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

- Når universet udvikler sig, trækker tyngdekraften mørkt stof og gas sammen til galakser og galaksehobe. Trækket er voldsomt – så voldsomt, at mere og mere gas varmes op, forklarer førsteforfatter Yu-Kian Chiang, forskningsstipendiat ved Center for Cosmology and AstroParticle Physics på Ohio State University, til Science Alert, ifølge Videnskab.dk.

For at måle temperaturændringerne over de sidste 10 milliarder år har forskerne kombineret data fra ESA’s infrarøde-rumteleskop Planck, som har kortlagt universets kosmiske baggrundsstråling, og Sloan Digital Sky Survey, som er detaljerede 3D-kort over universet.

Den data har de brugt til at krydskorrelere otte af Planck-teleskopets kort med to millioner såkaldte spektroskopiske rødforskydninger, som ofte bruges til at måle, hvor hurtigt objekter flytter sig fra os, samt temperaturmålinger baseret på lys.

Sådan har forskerne sammenlignet temperaturen hos fjernere gasskyer, som altså er længere tilbage i tiden, med dem, der er tættere på Jorden, og derved nærmere i tid. Det skriver Videnskab.dk.

