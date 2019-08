Største papegøje-art nogensinde er blevet fundet: Vejede knap syv kilo

Fossiler fundet i New Zealand viser, at 'Hercules’ er den største papegøje-art nogensinde fundet

Den har været kæmpestor.

Papegøjen, som der er fundet et fossiler af i New Zealand, er den største papegøje-art, der nogensinde er blevet fundet.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk på baggrund af et nyt studie om fundet.

Med en kampvægt på cirka syv kilo har den været mere end dobbelt så tung som kakapoen, som lever i dag, og som tidligere har haft titlen som verden største papegøje.

Palæontologer har givet den nye papegøjeart navnet heracles inexpectatus og kaldenavnet 'Hercules', som blandt andet skal afspejle dens usædvanlige størrelse og styrke.

Læs også på Videnskab.dk: Goliat-edderkop fundet i Sydamerikas jungle

Professor Trevor Worthy fra Flinders University i Australien, som er hovedforfatter på studiet, siger til mediet, at det tog noget tid at finde ud af, hvilken familie dyret hørte til:

- Fordi vi ikke har fundet andre gigantpapegøjer før, var papegøjer ikke noget, vi tænkte over. Derfor tog det noget til at differentiere alle andre fugle for til sidst at konkludere ud fra dens unikke karakterer, at det var en papegøje, siger Worthy til The Guardian.

Knoglerne blev fundet tilbage i 2008, og først troede man, at der var tale om en kæmpestor ørn.

De fossilerede knogler, der vil blive udstillet til november, blev fundet nær Saint Bathans i Central Orago, News Zealand. De er cirka 19 millioner år gamle.

I dag er det område koldt - og kendt for skiløb - men på papegøjens tid har det været et subtropisk miljø, og papegøjen har boet nær en kæmpestor sø i en mangfoldig subtropisk skov.

Med sin tunge vægt har det muligvis ikke været muligt for papegøjen at flyve.

Og så tror man også, at den måske har spist kød, selvom de fleste papegøjer i dag er vegetariske.

På New Zealand er der et komplekst økosystem og en mangel på rovdyr, som har resulteret i udviklingen af flere arter af kæmpefugle. Det er også derfor, der lever kiwier på øerne, skriver mediet.

- Det her er et spændende fund, og vi vil meget gerne vide mere om disse uddøde fugle. Jeg håber, at de finder flere rester i fremtiden, siger Daniel Field, der er lektor og palæontolog ved University of Cambridge, og som ikke har været involveret i forskningen.

Studiet er udgivet i Biology Letters.

