STORE problemer med populære apps

Over 12.000 mennesker har indtil videre rapporteret, at de har problemer med Facebook, Instagram og WhatsApp

Lige nu oplever flere mennesker problemer med deres sociale medier.

Over 12.500 mennesker har rapporteret til sitet downdetector, at de ikke kan uploade billeder på Instagram og Facebook. Flere brugere skriver også, at de ikke kan bruge appen WhatsApp til at kommunikere på.

Alle tre apps er ejet af Facebook.

På Instagram kan flere brugere ikke tilgå hinandens profiler eller se billeder i deres feed. Det samme lader til at være problemet med Facebook, hvor folk også melder om, at de ikke kan bruge deres feed eller sende billeder til hinanden.

Ifølge VG er problemerne størst i Storbritannien og USA, men også brugere i de skandinaviske lande har rapporteret om fejl på tjenesterne.

WhatsApp har angiveligt størst problemer i Tyskland, Brasilien, Argentina og Venezuela.

Avisen Daily Express har været i kontakt med en talsperson fra Facebook, der fortæller, at man er opmærksom på problemet.

- Vi er opmærksomme på at nogle mennesker lige nu har problemer med at uploade billeder, videoer og andre filer til vores tjenester. Vi arbejder på at få dem til at virke hurtigst muligt.