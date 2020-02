Studie: Blæksprutter har hjerneceller som hunde

Vi ved, at de ottearmede blæksprutter har ni hjerner - én centralhjerne, og én i hver af spruttens otte arme - men nu viser et nyt studie, at blæksprutter har næsten lige så mange hjerneceller (neuroner) som hunde.

- Blæksprutter har komplekse hjerner, der næsten er på niveau med hunde, og som langt overstiger muse- og rottehjerner, siger forskeren bag studiet, Wen-Sung Chung til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Han forsker i neurobiologi ved University of Queensland i Australien.

Tidligere studier viser, at hunde har 530 millioner neuroner, og det nye studie peger på, at de ottearmede blæksprutter kan have omkring 500 millioner hjerneceller.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en hjerne med mange nerveceller ikke nødvendigvis er lig med en klog hjerne; antallet af forbindelser mellem nervecellerne, og hvor tæt de er ‘pakket’ i hjernen, er også afgørende.

Nogle hundehjerner en struktur, hvor hjernebarken (overfladen af hjernen) er tætpakket med hjerneceller, og også her kan nogle blæksprutter måle sig med de firbenede kæledyr.

Det nye studie peger på, at blæksprutterne bruger de mange neuroner til at skjule sig fra andre dyr i havet.

- Vi kan se, at mange hjerneområder bruges på camouflage. Det giver blæksprutten unikke evner, den kan bruge til at skjule sig for rovdyr og til at jage, siger Wen-Sung Chung til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Men hvordan hjerneskanner man egentlig en blæksprutte, tænker du måske?

Forskerne placerede prøver af blæksprutten Sepioteuthis lessoniana, der på engelsk kaldes ’Bigfin reef’-blæksprutte, i en MR-skanner. Skanneren danner billeder af kroppens indre ved hjælp af radiobølger og magnetisme. Herefter skannede de spruttens hjerne.

Studiet er det første af sin art, da det giver et kort i høj opløsning over blæksprutters hjerner, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

