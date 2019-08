Studie: Børn foretrækker mænd uden skæg

Her er en lidt ærgerlig nyhed til alle de skæggede mænd rundt om i landet. Videnskaben har angiveligt fundet ud af, at, børn synes, mænd med skæg er utiltalende.

Et nyt studie viser nemlig, at børn helt ned til 1 år og 9 måneder, og til de bliver cirka 13 år, er meget anti-skæg. Det skriver den offentlige amerikanske radiostation NPR ifølge Videnskab.dk.

Det skal dog siges, at de børn, som har en far med skæg, ikke var nær så afvisende overfor skæg generelt, som de børn uden skæggede fædre var.

- Historisk set er det først for nylig, at ikke alle mænd har haft skæg. Vi som mennesker må altså have bestemte forventninger og holdninger til netop skæg, forklarer Nicole Nelson fra University of Queensland i Australien til NPR ifølge Videnskab.dk. Hun forsker i, hvordan man opfatter ansigter.

Selvom forskning i mænds skæg er sparsom, viser det sig, at voksne og børn tillægger mænds skæg forskellige egenskaber.

Eksempelvis mener voksne, at skæggede mænd ser ældre, stærkere og mere maskuline ud.

- Så vi undrede os over, om det også gælder for børn. Altså, om vi er født med de holdninger til skæg, eller om vi tillægger os dem i løbet af livet, siger Nicole Nelson.

Derfor testede hendes forskerteam 470 børn, lige fra småbørn til teenagere.

Børnene skulle kigge på mange sæt af billeder. Alle sættene havde på den ene side et billede af en mand uden skæg - og på den anden side et billede af samme mand med skæg.

Børnene blev herefter spurgt om tre spørgsmål.

Hvilken mand ser stærkest ud? Hvilken man ser ældst ud? Hvilken mand ser bedst ud?

Selv de små børn associerede skæg med øget styrke og alder. Men da de blev spurgt om, hvilket ansigt der så bedst ud, pegede langt de fleste børn på ansigtet uden skæg.

En anden øvelse, som forskerne lavede med børnene, gik ud på at fortælle dem om en magisk ø, hvor børnene skulle løse forskellige opgaver undervejs.

Børnene var tilbøjelige til at vælge en skægget mand som hjælper, hvis opgaven handlede om styrke. Det kunne være at bekæmpe en drage eller flytte en stor sten.

Men da opgaven lød på at skulle gemme et skattekort, valgte de én uden skæg. Her handlede opgaven nemlig om, at de skulle kunne stole på hjælperen.

Forskerne fandt, at når børnene bliver teenagere, ændrer de opfattelse af skæg og går væk fra at tænke negativt til positivt om det. Og får altså samme opfattelse som voksne har.

