Studie: Fugle bliver klogere af at se TV

Nogle siger, at man bliver dummere af at se TV, men den devise gælder ikke for visse fuglearter.

En video kan nemlig lære blåmejser og musvitter at styre uden om ulækker mad uden at have smagt det. Det viser et nyt studie ifølge mediet New Scientist, skriver Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af en kvik musvit.

Ved at se en anden fugl blive frastødt over mad på skærmen lærer småfuglene at undgå uhensigtsmæssig føde, konkluderer forskerne bag det nye studie.

I studiet fik 12 blåmejser og 12 musvitter lov til at se en video, hvor andre blåmejser eller musvitter viste afsky, når de fik serveret ulækker mad, overhældt med en bitter opløsning og markeret med en sort firkant.

Derefter blev 24 videokiggende fugle sammen med 24 andre blåmejser og musvitter, der ikke havde set video, præsenteret for tilsvarende ulækker mad, der var markeret med en sort firkant, samt for deres almindelige, kendte mad.

Både blåmejserne og musvitterne, der havde set videoen, spiste mindre af den ulækre mad end fuglene, der ikke havde set den. Blåmejserne var de bedste til at tage ved lære.

Det er første gang, forskere har observeret blåmejser bruge social information til at undgå særlig føde.

- De to arter er forskellige i størrelse, og det er muligt, at musvitter bedre kan klare kemiske forsvar, fordi de er større end blåmejser. Prisen ved at indtage potentielt giftig mad kan derfor være højere for blåmejser, siger studiets førsteforfatter Liisa Hämäläinen, postoc ved Department of Biological Sciences, Macquarie Universitet.

