Studie: Lærere, der bruger emojis, virker dummere og venligere

Hvis du er underviser, giver brug af emojis de studerende indtryk af, at du er mindre kompetent, men til gengæld væsentlig mere sympatisk og flink. Sådan lyder konklusionen i et nyt studie fra Copenhagen Business School (CBS).

Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Hertil hører imidlertid, at elever faktisk går mere op i, at underviseren er venlig end kompetent, indikerer studiet:

- Eleverne evaluerer undervisere, der bruger smileys, bedre end dem, som ikke gør, fortæller Antonia Erz, lektor på Institut for Afsætningsøkonomi på CBS og en af forfatterne bag studiet i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Professor advarer mod internet-dille: Hold jer fra ’Kondom-udfordringen’

Antonia Erz gik sammen med forskere fra Birmingham, Edinburgh og Newcastle University, og de testede i alt 848 elevers respons på mails fra fiktive undervisere.

De studerende blev inddelt i to grupper:

En gruppe modtog en mail med emojis Den anden modtog en lignende mail, bare uden emojis

Herefter vurderede eleverne så afsenderen i forhold til kompetence, venlighed og varme, og der lød konklusionen:

Du virker mindre kompetent, men mere sympatisk som underviser, hvis du bruger en smiley i ny og næ.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvem er klogest – katte eller hunde?

Det er et dilemma, som Antonia Erz selv har stået i, da hun var en ung underviser.

- Jeg troede, at de studerende i højere grad ville se ned på en ung underviser med lav rang, der tilmed bruger smileys. Da jeg selv var lavere i hierarkiet, var jeg meget opmærksom på ikke at bruge smileys – jeg ville gerne tages alvorligt, fortæller hun og tilføjer, at hun efter studiet er begyndt at bruge flere smileys i sine mails.

Andre artikler på Videnskab.dk

Sådan bliver elever motiveret i skolen

Har du et ansigt, som kvinderne kan lide?

Emojis i arbejdsmailen får dig til at virke inkompetent